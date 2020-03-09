صرف تكاليف رسائل الماجستير والدكتوراه.. اجتماع مجلس إدارة حساب البحوث في جامعة الفيوم





ترأس الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، اجتماع مجلس إدارة حساب البحوث، وبعضوية الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة منى عبد التواب الخشاب عميـد كليــــة الزراعة والدكتور ياسر مجدي حتاتة عميـد كليــــة الطــــب والدكتور شريف محمد صبري العطار عميـد كلية الهندسة والدكتور إمام محمد عبد الفتاح عميد كلية دار العلوم والدكتور عاطف منصور محمد عميد كلية الآثار والدكتور محمود علي عبد الفتاح مدير وحدة إدارة المشروعات وأيمن صوفي حلبة أمين عام الجامعة.





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يأتي الاجتماع في إطار حرص جامعة الفيوم على التطوير المستمر ودعم منظومة البحث العلمي بالجامعة.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد أن الجامعة تحرص على دعم أبنائها الباحثين بكلياتها المختلفة وتمت الموافقة على صرف تكاليف ابحاث أعضاء الهيئة المعاونة بكليات الجامعة المختلفة ورسائل الماجستير والدكتوراه من شراء مواد ومستلزمات طبية وإجراء تحاليل وشراء كتب ومراجع وذلك لعدد 35 عضوًا من أعضاء الهيئة المعاونة.





و أضاف الدكتور محمد عيسى أن إجمالى عدد المستفيدين من أعضاء الهيئة المعاونة من حساب البحوث بجامعة الفيوم تحت بند "دعم أبحاث الماجستير والدكتوراه" قد بلغ 335 مستفيد من كليات الجامعة المختلفة.