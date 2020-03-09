افتتاح دورة علوم المومياوات ومتحف تعليمي في كلية الآثار بالفيوم

يفتتح مركز بحوث وصيانة الآثار كلية الآثار جامعة الفيوم اليوم، بالتعاون مع الإدارة المركزية للترميم والصيانة قطاع المشروعات المجلس الأعلى للآثار وزارة السياحة والآثار فعاليات الدورة التدريبية العلمية الأولى تحت عنوان( المنهجية العلمية المصرية في علوم المومياوات) دورة الدكتور الغريب سنبل رئيس الادارة المركزية للترميم والصيانة بوزارة الآثار بمقر المركز بكلية الآثار جامعة الفيوم.





يستضيف مركز البحوث وصيانة الآثار فعاليات اليوم الأول للدورة بافتتاح الدورة وكلمات قيادة جامعة الفيوم وقيادات كلية الآثار ورجال وزارة السياحة والآثار يليه عرض عن السيرة الحياتية والعلمية للدكتور غريب سنبل وأهم إسهاماته الترميمية في العلاج والصيانة والمحافظة على الآثار المصرية يعقب ذلك تكريمه من قبل كلية الآثار تقديرا لما ساهم به من أعمال يشار اليها بالبنان في المحافظة علي الاثار المصرية.





وتبدأ الفعاليات العلمية للدورة بكلمة للدكتور شعبان الامير مدير المركز والمشرف العام على الدورة وكلمة للدكتورة رانيا احمد حسن المشرف العلمي علي الدورة من وزارة السياحة والاثار المصرية وبدء اعمال الدورة لليوم الأول وتستأنف فاعليات الدورة لليوم الثاني بمعمل ترميم المخزن المتحفي بكوم اوشيم فى الفيوم حيث سيتم اصطحاب المتدربين الي مقر التدريب والعودة بعد الانتهاء من أعمال التدريب الحقلي العلمي بكوم اوشيم.

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وتشمل فعاليات اليوم الاول من التدريب مجموعة من ورش العمل النظرية حول: المومياوات والعلوم الحديثه تقدمها الدكتورة رانيا احمد علي مدير مجموعة المومياوات بوزارة السياحة والاثار وطرق التوثيق والتسجيل والفحص المختلفة المستخدمة للمومياوات تطبيقا علي نماذج مختلفة من حفائر اللاهون تقديم مها محمد الجيلاني والأجراءات الواجب اتخاذها لتأمين المومياوات أثناء النقل والترميم تقديم نهال شوقي وأعادة تجميع رداء خرزي تقديم أنغام عهدي شاكر وطرق العلاج والصيانة المستخدمة في علاج وتقوية واستكمال الكارتوناج تطبيقا علي نماذج مختلفة من حفائر اللاهون تقديم مروة عادل أحمد اخصائية الترميم والصيانة ومسؤلي ترميم المومياوات بوزارة السياحة والاثار، ويتناول الدكتور شعبان الامير استاذ ترميم وصيانة الاثار المساعد ومدير المركز الطرق العلمية لفحص مواد المومياوات المختلفة، أما الطرق العلمية لتحليل والتعرف علي مواد المومياوات المختلفة فسوف يتناولها الدكتور حمادة صادق أستاذ ترميم وصيانة الاثار المساعد ونائب مدير المركز ، ويتبع ذلك اليوم الثاني من التدريب بمقر ادارة الترميم المخزن المتحفي بمتحف كوم أوشيم بمحافظة الفيوم.





وصرح الدكتور شعبان الامير أستاذ ترميم وصيانة الاثار ومدير المركز ان هذة الدورة العلمية التخصصية الهامة هي نتاج للتعاون المستمر بين جامعة الفيوم ممثلا في كلية الاثار وبين وزارة السياحة والاثار المصرية لما فيه تعظيم الاستفادة وتبادل الخبرات وصقل المهارات وتبادل المعلومات بين الجانبين لما فيه مصلحة العمل من طلاب وخريجي والعاملين بالوزارة.





وأشار الدكتور حمادة صادق أستاذ ترميم وصيانة الاثار ونائب مدير المركز ان هذة الدورة تأتي باسم دورة الدكتور غريب سنبل رئيس الادارة المركزية للترميم والصيانة نظرا لما قدمة وأعطاه من اسهامات في سبيل المحافظة علي الحضارة والتراث والاثار المصرية في ربوع الدولة المصرية طيلة فترة عمله بالوزارة ويأتي هذا التكريم عرفانا من كلية الآثار جامعة الفيوم ومركز بحوث وصيانة الآثار لأحد رجال وزارة السياحة والآثار المصريين المخلصين والذي له بصمات واضحة وجلية في الترميم والصيانة والمحافظة علي العديد من الاثار المصرية بكافة ومختلف المحافظات المصرية.





وتحقيقا للعملية التعليمية والبحثية لطلاب الكلية سوف يتم افتتاح المتحف التعليمي للكلية وذلك في إطار الفاعلية التعليمية ومتطلبات الجودة لاعتماد الكلية كما سوف يتم افتتاح المعامل المركزية بالكلية والتي تم الانتهاء منها كاحد أهم مشروعات الجودة لاعتماد الكلية وعلي هامش تلك الفعاليات وفي بادرة هي الأولى من نوعها سوف يقدم مجموعة من تلامذة محافظة الفيوم من مدرسة التقوى الإسلامية الخاصة فريق وادارة اسرة الموسيقي بالمدرسة عرضا تاريخيا فرعونيا (اوبريت فرعوني) بالزي الفرعوني لمجموعة التلاميذ يتناول هذا الأوبريت حضارة مصر علي مر العصور .