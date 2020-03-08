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تعليم

جامعة الفيوم: ورشة عمل تنمية مهارات فريق المتطوعين بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة

الأحد 08/مارس/2020 - 06:18 م
ورشة عمل تنمية مهارات
ورشة عمل تنمية مهارات فريق المتطوعين
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ورشة عمل للطلاب المتطوعين بالوحدة .

أدارت الورشة الدكتور نهير الشوشاني ،  حيث تناولت فيها التعريف بالوحدة كما تعرفت على توقعات الطلبة في حلقة عصف ذهني ووضعت القواعد التي يسير عليها الطلاب أثناء الحملات التطوعية .

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ثم قامت  نهير بمناقشة الطلاب حول نشاط خط العمر وفيه تحاورت مع الطلبة فيما حققوه  وما يريدون تحقيقه وما العوائق التي يمكن أن تواجههم.

وفي الجلسة الثانية تناولت  الدكتور غادة ياسين الأستاذ بكلية التربية النوعية الفرق بين مصطلحي النوع والجنس وأوضحت أن الأخير  أعم.

  كما وضحت علاقة النوع الاجتماعي بالتحرش والعنف ضد المرأة حيث أكدت على ضرورة احترام المرأة لذاتها وإعطائها حقوقها كاملة مؤكدة على أن الدين أول من كرمها.


جامعة الفيوم: ورشة عمل تنمية مهارات فريق المتطوعين بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة
جامعة الفيوم: ورشة عمل تنمية مهارات فريق المتطوعين بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة
جامعة الفيوم: ورشة عمل تنمية مهارات فريق المتطوعين بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة
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