وزير الأمن القومي الإسرائيلي بعد قبول حماس للصفقة: احتلوا رفح فورا

رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، مساء اليوم الاثنين، على إعلان حركة حماس أنها أبلغت الوسطاء المصريين والقطريين بقبول اقتراحهم بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وهاجم المتطرف بن جفير الإعلان، وقال "تدريبات حماس وألعابها ليس لها سوى إجابة واحدة وهي أمر فوري باحتلال رفح وزيادة الضغط العسكري، ومواصلة هزيمتها الكاملة لحماس".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الإثنين، إن الفريق المفاوض الإسرائيلي، برئاسة رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، تلقى إعلان حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الفريق الإسرائيلي يدرس جواب الحركة بعمق حاليا.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة "لا يبدو الأمر كذلك، نحن نتحقق من الاقتراح وعواقبه".

وصرح مصدر قيادي في حركة "حماس" بإن "الحركة أبلغت الوسطاء موافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، وفق ما ذكرت وكالة قدس برس.

كما ذكرت مصادر أن وفدا لحماس سيتوجه غدا الثلاثاء إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات.