رئيس هيئة الاستثمار يوجه بإزالة أي تحديات تواجه مستثمري المناطق الحرة

تفقد

سير العمل بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لما يتم من جهود لتطوير المناطق الحرة والبنية الأساسية بها وتجهيزها وفقًا لأحدث النظم العالمية للمساهمة في تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين.

خلال الزيارة تفقد عبد الوهاب مصنع منترا الذي يعد من أكبر المصانع على مستوى الشرق الأوسط في مجال انتاج الأحذية الرياضية والمزمع افتتاحه قريبا على مساحة 16 ألف متر مربع بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر والذي يوفر حوالي 2500 فرصة عمل خلال المرحلة الأولى.

وأكد رئيس الهيئة تقديم الدعم الكامل لسرعة افتتاح المصنع وازالة أي تحديات قد تواجه نشاطه بمصر.

وقال عبد الوهاب خلال لقائه بقيادات قطاع المناطق الحرة التابع لهيئة الاستثمار على أهمية العمل على تبسيط الإجراءات للمستثمرين، وإزالة أي تحديات تواجه عملهم بشكل سريع، والترويج لكافة الفرص الاستثمارية المتواجدة بالمناطق الحرة المختلفة، لافتًا أن الهيئة تواصل العمل لإحداث نقلة نوعية في كافة الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين بالمناطق الحرة، موضحًا أهمية الإصلاحات التي تم اتخاذها مؤخرًا لميكنة الإجراءات داخل المناطق الحرة وذلك تماشيًا مع منظومة التحول الرقمي.