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برلمان

برلماني: مصر ستكون مصدر قوى للنقل الكهربائي

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:11 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، بتوجيه  الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشروع في إطلاق الإستراتيجية المقدمة، وذلك في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، وترسيخًا للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي.


وقال "البطيخي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن العالم كله يتجه حاليًا نحو استخدام الطاقة النظيفة في وسائل النقل، وهذا ما تسعى مصر لمواكبته أيضًا.


وأضاف، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن هناك جهودا لعمل القطار الكهربي إلى جانب السيارات الكهربائية، وتسعى حاليًا لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية.

 

وأشار النائب إلى أنه من السهل تعميم وجود النقل الكهربائي في مصر، وهو ضرورة كبيرة لدولة مثلنا تهتم بالنقل العام، وتريد المحافظة على البيئة.

وتوقع النائب أن تكون مصر مصدر قوي لوسائل النقل الكهربائي، لكل من أفريقيا والدول العربية.

 

وكان الرئيس السيسي قد وجه بالشروع في إطلاق الإستراتيجية المقدمة، وذلك في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، وترسيخًا للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، وسعيًا نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة. 

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