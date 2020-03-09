اللواء عباس كامل يؤكد لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني دعم مصر لـ السلطة الانتقالية

التقى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، في الخرطوم اليوم الاثنين، مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حيث نقل له تحيات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا دعم مصر التام للسلطة الانتقالية في السودان، والحرص على المساعدة في تلبية طموحات شعبه.





وكان اللواء عباس كامل وصل اليوم إلى الخرطوم على رأس وفد أمني رفيع المستوى، والتقى مع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.





وأكد اللواء عباس كامل، للفريق محمد حمدان دقلو، تضامن مصر، حكومة وشعبا، مع الشعب السوداني الشقيق، في مواجهة الإرهاب.





وبحث اللواء عباس كامل مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، عددا من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.





تأتي زيارة السيد الوزير / عباس كامل الي السودان كأول رسالة تضامن مع الشعب السوداني و قيادته في مواجهة الإرهاب عقب الحادث الإرهابي الذي تعرض له رئيس الوزراء السوداني.





كما عقد السيد الوزير / عباس كامل جلسة مباحثات مع كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدون والفريق / جمال عبد المجيد رئيس المخابرات العامة السودانية و عدد من المسئولين السودانيين.