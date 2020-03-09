شبانة: علمت بمعاش والد الفنانة سماح أنور مساء اليوم وسيتم دراسة الحالة





قال الكاتب الصحفى محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن الفنانة سماح أنور لم تتقدم بأي طلب رسمي للنقابة بخصوص معاش والدها .





وأضاف شبانة فى تصريحات لـ "صدى البلد " ، لم أكن أعلم شيئا عن موضوع معاش سماح أنور إلا من ساعة واحدة ومن خلال رسالة صوتية على الواتس للفنانة، مشيرا إلى أنه تواصل معها وأكدت له أنها لم تتقدم بطلب رسمى إلى النقابة ولكنها تواصلت مع النقابة منذ خمس سنوات للاستفسار فقط بشكل "شفوى" ولم تتقدم بطلب رسمى بالإضافة إلى أن والدها الأستاذ أنور عبدالله توفى ٢٠٠٨ حسب كلامها وأنها وشقيقها ورثة وطالبتها بالتقدم بطلب رسميا

وتابع شبانة ستتم دراسة الحالة وفق اللوائح ولو لها حق فنقابة الصحفيين ستمنحه لها فورا كأي أسرة يرحل والدها الصحفى دون أن يكون هناك دخل لكونها فنانة محترمة وعظيمة ، ومن حق الأسرة أو الورثة الحصول على المعاش وفق لوائح معمول بها .





وحول أحقيتها فى الحصول على معاش والدها قال سكرتير عام النقابة لم أستطع تحديد ذلك إلا بعد دراسة الحالة .





وكانت قد نشرت الفنانة سماح أنور على صفحتها الخاصة عن استيائها الشديد من نقابة الصحفيين بسبب رفضها منحها معاش والدها الصحفى الراحل انور عبدالله منذ وفاته فى عام ٢٠٠٨



