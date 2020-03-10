AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نائب الرئيس الأمريكي يكشف حقيقة إجراء ترامب لاختبار كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:06 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على عدم معرفته ما إذا خضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاختبار كورونا أم لا. 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحتمل أن يكون أصيب بعدوى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن اثنين من أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين كانوا على اتصال وثيق مؤخرا بالرئيس ترامب، دخلا في عزل صحي ذاتي، بعد التعامل مع شخص مصاب بفيروس كورونا.

وأعلن دوج كولينز النائب عن ولاية جورجيا، والذي صافح ترامب يوم الجمعة، ومات جايتز، عن فلوريدا، اللذان كانا على متن طائرة ترامب الرئاسية واستقلا سيارته، اليوم الإثنين، أنهما قررا البقاء في المنزل في مقاطعتيهما بعد إبلاغهما بأنهما كانا على اتصال مع شخص في مؤتمر العمل السياسي المحافظ، والذي نقل في وقت لاحق إلى المستشفى بداعي الإصابة بفيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، اعترف مات شلاب،  رئيس الاتحاد الأمريكي المحافظ ، أيضًا بأنه تفاعل مع هذا الفرد في المؤتمر، والذي ثبت أنه مصاب بالفيروس وظهر إلى جانب ترامب في اليوم الأخير من المؤتمر، حيث شوهدا وهما يتصافحان.

انضم كولينز - الذي يترشح لعضوية مجلس الشيوخ في جورجيا والعضو البارز في اللجنة القضائية بمجلس النواب حتى 12 مارس - إلى ترامب في زيارته لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أتلانتا يوم الجمعة.

وانعقد مؤتمر العمل السياسي المحافظ CPAC في الفترة من 24 إلى 27 فبراير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا الليلة

الصحة اللبنانية تعلن تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا

ترامب: تهديد كورونا ليس بالكبير.. ولدينا 15 مصابا حتى الآن

مايك بنس: إصابة 21 شخصًا على متن السفينة جراند برنسيس بفيروس كورونا

هل أصيب ترامب بفيروس كورونا؟

كورونا المرعب.. كاد يفتك برئيس أمريكا وتوقعات بموجة أكبر للفيروس

ترشيحاتنا

تجديد حبس معد أبلة فاهيتا 15 يوما

موجود في كل بيت .. طعام خارق يحمي من أمراض القلب

إجراءات منطقية..وزير التعليم عن هجوم السوشيال ميديا: هزار دمه تقيل

الباز يكشف حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات..فيديو

شبانة: علمت بمعاش والد الفنانة سماح أنور مساء اليوم وسيتم دراسة الحالة

مش حقك الشتيمة.. جمهور عمرو دياب يجبر زكي فطين على حذف بوست هجومه على الهضبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا إيجيبت تكشف عن كورولا هايبرد والجرانفيا الفاخرة في احتفالية كبرى

كيد السلايف.. ميجان ميركل تنافس كيت ميدلتون في آخر لقاء ملكي.. من الأجمل؟.. شاهد

بمكياج جذاب و شعر كيرلى ... شاهد أحدث ظهور لـ لينا أحمد الفيشاوى