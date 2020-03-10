نائب الرئيس الأمريكي يكشف حقيقة إجراء ترامب لاختبار كورونا

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على عدم معرفته ما إذا خضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاختبار كورونا أم لا.





وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحتمل أن يكون أصيب بعدوى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن اثنين من أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين كانوا على اتصال وثيق مؤخرا بالرئيس ترامب، دخلا في عزل صحي ذاتي، بعد التعامل مع شخص مصاب بفيروس كورونا.





وأعلن دوج كولينز النائب عن ولاية جورجيا، والذي صافح ترامب يوم الجمعة، ومات جايتز، عن فلوريدا، اللذان كانا على متن طائرة ترامب الرئاسية واستقلا سيارته، اليوم الإثنين، أنهما قررا البقاء في المنزل في مقاطعتيهما بعد إبلاغهما بأنهما كانا على اتصال مع شخص في مؤتمر العمل السياسي المحافظ، والذي نقل في وقت لاحق إلى المستشفى بداعي الإصابة بفيروس كورونا.





وفي الوقت نفسه، اعترف مات شلاب، رئيس الاتحاد الأمريكي المحافظ ، أيضًا بأنه تفاعل مع هذا الفرد في المؤتمر، والذي ثبت أنه مصاب بالفيروس وظهر إلى جانب ترامب في اليوم الأخير من المؤتمر، حيث شوهدا وهما يتصافحان.





انضم كولينز - الذي يترشح لعضوية مجلس الشيوخ في جورجيا والعضو البارز في اللجنة القضائية بمجلس النواب حتى 12 مارس - إلى ترامب في زيارته لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أتلانتا يوم الجمعة.





وانعقد مؤتمر العمل السياسي المحافظ CPAC في الفترة من 24 إلى 27 فبراير.



