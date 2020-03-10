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منوعات

الوليد بن طلال يهادي السيدات والرجال بالسيارات.. تفاصيل

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:50 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
قدم الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس أمناء الوليد للإنسانية، عددا من الهدايا، ضمن مشروع يعرف بـ "كابتنة" ومشروع "مشوارك باليد"، و كانت تلك الهدايا عبارة عن سيارات للمواطنات والمواطنين المستفيدين منه.

وغرَّد "الوليد بن طلال" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلًا: "تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 ودعمنا من خلال مؤسسة الوليد للإنسانية لـ"كريم" وجمعية الإعاقة الحركية للكبار تمكن نساء وشباب الوطن ضمن مشروعي  كابتنة ومشوارك باليد بـ 300 سيارة".

وتهدف المؤسسة من خلال تسليم 300 سيارة للمواطنين والمواطنات، لدعم أصحاب الهمم والإعاقات الحركية، بالإضافة إلى تمكين المرأة في الاقتصاد، وحصولها على الفرص المناسبة. 

ويزود هذا الاتجاه المتبع في تنمية المجتمع والاقتصاد في آن واحد، وكانت هذه هي الدفعة الثالثة التي تم تسليمها للمستفيدين.
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