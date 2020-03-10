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مرأة

جرس إنذار.. أعراض الخطر لـ فيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تعددت الأسئلة حول فيروس كورونا ، بعد الإعلان عن ارتفاع عدد الإصابات حول العالم.

لذلك نقدم لك الأعراض التي يمكن أن تفسر الإصابة بفيروس كورونا: 

1- أهم عرض يصاحب مريض الكورونا الذي تظهر عليه أعراض المرض (الحاملين لم تظهر عليهم أي أعراض) هو ارتفاع درجة الحرارة، (٩٨.٩٪؜ من مصابي الصين - ١٠٠٪؜ من مصابي باقي دول العالم) وفقا ل " theguardian "

لاتوجد كورونا بدون سخونة اذا كان طفلك يعاني من الكحة بدون سخونة فلا داعي للقلق 
2. الكحة الجافة (Dry cough) يعاني منها  ٧٥٪؜ من المصابين .

كما ان التاريخ المرضى لمعظم المصابين يكون عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة لمدة أيام، ثم يليه كحة جافة وكحة ببلغم حاجة نادرة نسبيا مع مريض الكورونا و عمرها ما تكون هي أول الأعراض.

أعراض الرشح  تقول ان الطفل غالبا يعاني من نزلة برد  ففي واحدة من الدراسات تقول ان الرشح كان موجود في ٤٪؜ فقط من المصابين !

 أعراض الخطر :
1. كحة جافة مستمرة اكتر من ٥ أيام  ويصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة
2. صعوبة في التنفس و نهجان
3. تغير في لون الشفايف الطبيعي الى اللون الازرق
4. همدان شديد و عدم القدرة على بذل اي مجهود مع تكسير في الجسم
5. فقدان شديد للشهية مع صعوبة في البلع
6. اضطراب في درجة الوعي
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