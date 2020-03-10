جرس إنذار.. أعراض الخطر لـ فيروس كورونا

تعددت الأسئلة حول فيروس كورونا ، بعد الإعلان عن ارتفاع عدد الإصابات حول العالم.





لذلك نقدم لك الأعراض التي يمكن أن تفسر الإصابة بفيروس كورونا:





1- أهم عرض يصاحب مريض الكورونا الذي تظهر عليه أعراض المرض (الحاملين لم تظهر عليهم أي أعراض ) هو ارتفاع درجة الحرارة، (٩٨.٩٪؜ من مصابي الصين - ١٠٠٪؜ من مصابي باقي دول العالم) وفقا ل " theguardian "





لاتوجد كورونا بدون سخونة اذا كان طفلك يعاني من الكحة بدون سخونة فلا داعي للقلق 2. الكحة الجافة (Dry cough) يعاني منها ٧٥٪؜ من المصابين .

كما ان التاريخ المرضى لمعظم المصابين يكون عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة لمدة أيام، ثم يليه كحة جافة وكحة ببلغم حاجة نادرة نسبيا مع مريض الكورونا و عمرها ما تكون هي أول الأعراض.

أعراض الرشح تقول ان الطفل غالبا يعاني من نزلة برد ففي واحدة من الدراسات تقول ان الرشح كان موجود في ٤٪؜ فقط من المصابين !

