جرس إنذار.. أعراض الخطر لـ فيروس كورونا

تعددت الأسئلة حول فيروس كورونا ، بعد الإعلان عن ارتفاع عدد الإصابات حول العالم.
لذلك نقدم لك الأعراض التي يمكن أن تفسر الإصابة بفيروس كورونا:
1- أهم عرض يصاحب مريض الكورونا الذي تظهر عليه أعراض المرض (الحاملين لم تظهر عليهم أي أعراض) هو ارتفاع درجة الحرارة، (٩٨.٩٪ من مصابي الصين - ١٠٠٪ من مصابي باقي دول العالم) وفقا ل " theguardian "
لاتوجد كورونا بدون سخونة اذا كان طفلك يعاني من الكحة بدون سخونة فلا داعي للقلق
2. الكحة الجافة (Dry cough) يعاني منها ٧٥٪ من المصابين .
كما ان التاريخ المرضى لمعظم المصابين يكون عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة لمدة أيام، ثم يليه كحة جافة وكحة ببلغم حاجة نادرة نسبيا مع مريض الكورونا و عمرها ما تكون هي أول الأعراض.
أعراض الرشح تقول ان الطفل غالبا يعاني من نزلة برد ففي واحدة من الدراسات تقول ان الرشح كان موجود في ٤٪ فقط من المصابين !
أعراض الخطر :
1. كحة جافة مستمرة اكتر من ٥ أيام ويصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة
2. صعوبة في التنفس و نهجان
3. تغير في لون الشفايف الطبيعي الى اللون الازرق
4. همدان شديد و عدم القدرة على بذل اي مجهود مع تكسير في الجسم
5. فقدان شديد للشهية مع صعوبة في البلع
6. اضطراب في درجة الوعي