لوسي: سيناريو البيت الكبير مكتوب باحترافية

قالت الفنانة لوسي إن مسلسل "البيت الكبير" الذي عُرض في الفترة الأخيرة جذبها منذ قراءتها للحلقات الأولى لأسباب كثيرة.





وأضافت "لوسي" في تصريح لـ"صدى البلد": "عندما قرأت السيناريو وجدت أن كل حلقة تجذبني للقراءة، إلا أنني انتهيت من قراءتها في يومين، فالسيناريو مكتوب بشكل أكثر من رائع، والحلقة الواحدة مليئة بالأحداث التي تجبرك على انتظار باقي الحلقات، الحمد لله ردود الأفعال التي وصلت لي راضية عنها، بالإضافة إلى أن بعض الحلقات كانت تريند على الرغم من أن المسلسل عرض خارج السباق الرمضاني.





ويشارك في المسلسل عدد كبير من نجوم الفن، هم سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، وحجاج عبد العظيم. وداليا مصطفى وعبير صبري، وطارق صبري وريم هلال، ودنيا المصري، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، وخالد حجاج، وأحمد النقلي، وعلى الوصال. ومنة المصري، والعمل تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.