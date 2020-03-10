تعطيل الدراسة في مصر.. أولياء الأمور: هذا مطلبنا ومن حقنا نخاف على أولادنا.. ووزير التعليم يرد

أصدر ائتلاف "معا نستطيع" الذي يضم ممثلى ائتلافات أولياء أمور طلاب المدارس عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانا إعلاميا للمطالبة بتعطيل الدراسة في مصر.



حيث أعلن الائتلاف خلال بيانه أنه من حق أولياء الأمور أن يعبروا عن خوفهم المشروع على أبنائهم طلاب المدارس، لأنهم أجيال الغد ومستقبل مصر القادم.



وقال الائتلاف إنه بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في مصر، وبعد أن تلاحظ عدم اتخاذ إجراءات على أرض الواقع لتأمين أولادنا داخل المدارس، وبعد أن طالبت منظمة الصحة العالمية الدول التي ظهر بها كورونا النظر في تعليق الدراسة، بناء على ذلك نحن نطالب بتعطيل الدراسة في مصر كإجراء احترازي، أو إلغاء الترم الثاني واعتماد نتيجة الترم الأول.



وأضاف الائتلاف: نحن نطالب بدراسة مطالب أولياء الأمور المشروعة واحترام رأينا وتخوفنا على أولادنا، ونؤكد أننا حريصون كل الحرص على مصلحة الوطن، لأن مصلحة الوطن من مصلحة أولادنا.



قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ردا جديدا على تريند تعطيل الدراسة في مصر الموجود حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي.





حيث قال وزير التربية والتعليم: إن الدولة حتى الآن لم تصدر أي قرارات بتعطيل الدراسة في المدارس، مؤكدًا أن الدولة ستأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب برأي جماعي من كل أجهزة الدولة.



وأضاف وزير التربية والتعليم: إذا اضطرت الدولة في أي وقت لتعليق الدراسة في المدارس بشكل رسمي مثلما يطالب المصريون الآن، فنحن نؤكد أن هذا لن يعني منح الطلاب إجازة باقي العام الدراسي الحالي.



وقال الوزير: "ماحدش هاينجح ويطلع للسنة الجاية غير لما ياخد جرعته كاملة من المناهج ولن ينجح أحد بدون استكمال متطلبات النجاح".





واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: "لو منحنا طلاب المدارس إجازة الآن سنعوضها في نهاية العام.. ومش هنفاصل في كدة"، وقال الوزير: "لو عطلنا الدراسة شهر سنؤخر انتهاء العام الدراسي شهر".





وأوضح وزير التربية والتعليم: "الرئيس يتواصل معنا بشكل مستمر، وهناك غرفة أزمات تضم جميع أجهزة الدولة لمتابعة الوضع لحظة بلحظة، ووزارة التربية والتعليم على تواصل مباشر ومستمر مع وزارة الصحة والسكان للتنسيق الدائم على مدار اليوم"، لافتًا إلى أنه إذا تم الاستقرار على ضرورة تعليق الدراسة فسوف تعلن وزارة التربية والتعليم ذلك بشكل رسمي.



وأخيرا قال وزير التربية والتعليم: "وقت الخطر صحة الطلاب وتعليمهم أهم من أي حاجة".



وحسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار بشأن مصير موعد امتحانات الثانوية العامة 2020 بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا والمستجد وظهور كورونا في مصر.





حيث قال وزير التربية والتعليم: "لا تغيير في مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2020 في كل الأحوال إن شاء الله".



كما نفى الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام والمعلمين، صحة الأخبار المتداولة بشأن صدور تعليمات شفهية لمديري المديريات التعليمية في المحافظات بعدم احتساب غياب الطلاب في جميع المراحل التعليمية مراعاة لقلق الطلاب وأولياء الأمور من ظهور فيروس كورونا في مصر.



وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق".



وأضاف نائب وزير التربية والتعليم: "طلبت من المديريات التعليمية موافاة وزارة التربية والتعليم بنسب حضور الطلاب يوميا بشكل رسمي في إطار متابعة سير العملية التعليمية في المدارس.

