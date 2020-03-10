الإسكان: صندوق تطوير المناطق العشوائية يحصل على شهادة الأيزو 9001

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حصول صندوق تطوير المناطق العشوائية، على شهادة "ISO 9001"، وذلك بعد اجتياز جميع المراحل، ومراجعة كل الإجراءات التى مكنته من الحصول على هذه الشهادة العالمية، ليؤكد الصندوق قدرته على تقديم الخدمات بكفاءة واقتدار طبقا للمعايير الدولية.





وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن حصول الصندوق على هذه الشهادة الدولية، يُعد تتويجًا لمجهودات الصندوق فى تطوير المناطق العشوائية على مدار السنوات الماضية، ودوره الكبير في الارتقاء بمستوى تنفيذ الأعمال المنوطة به.





وأعرب المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، عن سعادته بالحصول على هذه الشهادة الدولية، وذكر أن "ذلك يأتي في إطار حرصنا الدائم على اتباع أحدث السبل والتطبيقات في منهجية العمل، وتلبية متطلبات المواطنين، وشركاء التنمية والنجاح، وتطبيق أعلى معايير مبادئ إدارة الجودة، من خلال الاهتمام بالدعم الفنى والتقني، وتدريب الموظفين وتطوير الإدارة المهنية وفقًا للمعايير الدولية الجديدة المنقحة لإدارة الجودة، مما يعكس مدى فعالية المجهودات المبذولة للتطوير والتحديث، وذلك لضمان التطوير الشامل والمستدام للمناطق العشوائية والأسواق، واتباع المنهج العلمي الصحيح في عمليات التطوير المستدام".





وأشاد المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بالدور الذي قام به العاملون بالصندوق، من خلال تقديم كل أوجه الدعم للارتقاء بجودة تنفيذ الأعمال، للوصول إلى أفضل المستويات التي تحقق خطط تطوير المناطق العشوائية، موضحًا أن الحصول على شهادة الأيزو، سيؤدى إلى تطوير جودة النظام الإداري للصندوق، وإدراك الموظفين للمتطلبات اللازمة للتحسين المستمر، مما ينعكس على جودة المشروعات التى ينفذها الصندوق.

وقال المهندس خالد صديق، إن دقة وجودة اتباع الإجراءات، والانسجام الكامل بين الوزارات والهيئات المختلفة، والذي يتطابق بشكل كبير مع معايير وإجراءات المراجعة لمنح شهادة الأيزو 9001، مكننا في صندوق تطوير المناطق العشوائية من الحصول على الشهادة التى تضاف إلى رصيد إنجازاتنا، وتؤكد ثقة كبرى الجهات الدولية في نظام العمل التي تقدمه الحكومة المصرية.

وأكد المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، حرص الصندوق على اتباع أحدث الوسائل العالمية فى تقييم مدى جودة الأداء التنظيمى والموارد البشرية بالهيكل المؤسسى لقطاعات الصندوق، من خلال تطبيق أحدث المواصفات والمعايير العالمية لإدارة الجودة المستدامة، وتحسين جودة آليات عمل الإدارات المختلفة بمنظومة العمل بالصندوق، من خلال التحسين الدائم والمستمر للمستوى المهني للموظفين وفقا لمعايير إدارة الجودة العالمية.