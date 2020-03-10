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حوادث

للدواعي الأمنية.. وزير الداخلية يرفض طلب فلسطينيين اكتساب الجنسية المصرية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:29 ص
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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اسلام مقلد
نشرت الجريدة الرسمية قرارى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقمى 316 و319 لسنة 2020 برفض طلب كل خالد فتحي مصطفى مقداد "الفلسطيني الجنسية"، مواليد القاهرة 1 يونيو 1967، وعبد الله محمد ديب زعرب الفلسطيني الجنسية، مواليد فلسطين فى 8 فبراير 1999، لاكتساب الجنسية المصرية تطبيقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 وذلك للدواعي الأمنية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
للدواعي الأمنية.. وزير الداخلية يرفض طلب فلسطينيين اكتساب الجنسية المصرية
للدواعي الأمنية.. وزير الداخلية يرفض طلب فلسطينيين اكتساب الجنسية المصرية
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