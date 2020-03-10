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تعليم

جامعة القاهرة تؤجل جميع فعالياتها ذات التجمعات الكبيرة بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:25 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي
أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تعليمات بتأجيل جميع الأنشطة والندوات والفعاليات بالجامعة، والتي تشتمل على تجمعات كبيرة، حرصًا على السلامة العامة للمجتمع الجامعي، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية.

وقرر "الخشت"، حسب بيان إعلامي، اليوم الثلاثاء، تأجيل الندوة المشتركة للدكتور محمد الخشت والدكتور سعد الهلالي حول "الثوابت والمتغيرات في الإسلام"، والتي كان مقررًا لها أن تعقد غدًا بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين. 

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين لحين إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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