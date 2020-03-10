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تعليم

جودة التعليم تعقد الاختبار الإلكتروني الأول 2020

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:26 م
رئيس هيئة جودة التعليم
رئيس هيئة جودة التعليم
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ياســـمين بدوي
عقدت إدارة التدريب بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتوجيهات من الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس الإدارة، وإشراف الدكتورة أسماء مصطفي نائب رئيس الهيئة لشؤن التعليم قبل الجامعي  وتخطيط و تنفيذ إدارة التدريب برئاسة الدكتور عطية السيد عبد العال ،الاختبار الالكتروني المجمع للمجموعة الأولي والتي استهدفت عدد 500 مرشح مما اجتازوا حزمة البرامج التدريبية لإعداد وتأهيل المراجع الخارجي لمؤسسات التعليم قبل الجامعي.  

جاء ذلك استكمالا لمسيرتها لمواكبة التقدم الدولي في أطر ضمان جودة التعليم، والتحول نحو رقمنة جميع عمليات وإجراءات المراجعة الخارجية و سعيا لمواكبة التقدم الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي أحدث ثورة في عالمنا المعاصر،  وحرصا علي توسيع قاعدة بيانات مراجعي مؤسسات التعليم قبل الجامعي، وضخ دماء جديدة لمنظومة أعمال المراجعة تتكلم بلغة ومعطيات العصر.

وصرحت الدكتور يوهانسن عيد أن الاختبار يعتبر واحدة من محطات التحقق من جودة أداء المراجع ومدي امتلاكه لأدوات المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم قبل الجامعي، يتبعه التدريب على رأس العمل (On-Job Training). .وأضافت الي أن المجموعة الثانية تستهدف 500 مرشح.
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