أبو العينين أمام إفريقية النواب: جهود مصر بالقارة السمراء محل تقدير.. والرئيس السيسي عظم الدور الإفريقي

الدور الدبلوماسي لمصر سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي من البرلمان إيجابي

نظرة العالم تجاه القارة الإفريقية تتغير مع الوقت والدليل حجم الاستثمارات

نظرة إفريقيا للعالم أصبحت بمنظور جديد فهي افريقيا الحديثة لتوطين التكنولوجيا

مشكلة سد النهضة تتطلب خلق لوبي داعم لحصول مصر على حقها

اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت عليها بعض دول القارة الافريقية خطوة إيجابية





قال النائب محمد أبو العينين ، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن للشئون النيابية، إن الجهود الدبلوماسية المصرية على المستوي الرسمي والبرلماني محل تقدير، ظهر في دورها نحو دعم العلاقات المصرية بالقارة الإفريقية خلال الفترة الماضية بكافة المستويات، موجها التحية للقائمين عليها لما لها من نتائج ملموسة علي أرض الواقع.





جاء ذلك فى مشاركته بإجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، مؤكدا على أن أهمية القارة الإفريقية للدولة المصرية يدركها الجميع، والعالم أيضا، كونها أغنى قارات العالم، ومساحتها الكبيرة والمتنوعة بالخيرات الكثيرة، مشيرا إلى أن الدور الدبلوماسي لمصر سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي من البرلمان إيجابي وله نتائج طيبة، مؤكدًا على أن سلبيات الماضي معروفة وبالتالي التغاضي عنها ضرورة ودعم الإيجابيات وتعظيم دورها فى القارة السمراء أصبح ضرورة أيضا.





ولفت نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، إلى أن نظرة العالم تجاه القارة الإفريقية تتغير مع الوقت، والدليل حجم الاستثمارات التى تتزايد من العديد من الدول بها، وعلي الجانب الآخر نظرة إفريقيا للعالم أصبحت بمنظور جديد فهي افريقيا الحديثة، والتي تسعى لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وما يحدث بها من تعظم القيمة المُضافة فى ضوء الصراع العالمي لإنشاء مناطق صناعية وتجارية تخدم نشاط دول بعينها.





وتطرق أبو العينين بحديثه نحو دور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم القيمة المُضافة لأفريقيا من خلال الجولات الخارجية عندما تولى رئاسة الاتحاد الافريقي، مشيرا إلي أن التواجد المصري في افريقيا اصبح له منظور مختلف ويتطور بمرور الوقت، مستشهدا بالجهود المصرية نحو جهود الربط الكهربائي مع عدد من الدول الإفريقية من خلال مصر.





وبشأن تداعيات سد النهضة، قال نائب رئيس حزب مستقبل وطن: "مشكلة سد النهضة تتطلب خلق لوبي داعم لحصول مصر على حقها في نهر النيل.. وهذا اللوبي من حكومات دول وبرلمانات لتحقيق هذا الهدف على مستوى الحكومات والدبلوماسية الشعبية بما يوفر القوة الداعم للقيادة السياسية للحصول على الحق المصري".



