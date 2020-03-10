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تعليم

حقيقة ظهور فيروس كورونا بالمدينة الجامعية لقناة السويس

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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انجي هيبة
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة قامت باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث إنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات، مستعدة للتعامل مع أى اشتباه فى أى حالة على مدار ٢٤ ساعة.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة داخل الكليات والمدن الجامعة، كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى داخل الإدارة الطبية بالجامعة والمستشفيات الجامعية.

وكانت رئيس الجامعة قد أصدرت قرارا بتأجيل جميع الفعاليات التي تستوجب حشود طلابية، حيث تم إلغاء الندوات والمؤتمرات والاحتفالات الكبرى، وأضافت أنه لا صحة لما تم تداوله عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المدن الجامعية مشددة على ضرورة تحرى الصدق في المعلومات التي يتم تداولها.

وأضافت أنه في حالة وجود أي إصابات سيتم صدور بيان رسمي عن إدارة الجامعة حرصا على مصلحة جميع الطلاب والعاملين بالجامعة، وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس إلى أن ما يتم من إجراءات احترازية داخل المدينة والجامعة يكون على مستوى الجمهورية وبناء على تعليمات رئيس الوزراء وذلك في سيناريو يتم على مستوى الدولة لإدارة أزمة مواجهة الفيروس وطرق الوقاية هذا وأضافت الدكتورة ماجدة هجرس ان الجامعة ستواجه بكل الحزم اي شائعات من شئنها إثارة الزعر بين طلاب الجامعة وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه هذه الشائعات.

وعلى صعيد آخر وجهت رئيس الجامعة رسالة إلى أبنائها الطلاب بعد الالتفات إلى هذه الشائعات، مؤكدة حرص الجامعة التام على صحة وسلامة طلابها وذلك من خلال الشفافية التامة والحسم في مواجهة أي شائعات.
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