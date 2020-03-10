رئيس جامعة المنصورة يناقش تنفيذ خطة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

عقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم "الثلاثاء" اجتماعا طارئا بمجلس عمداء الكليات لمناقشة الإجراءات الوقائية والاحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمختلف القطاعات داخل الجامعة في إطار خطة الدولة للتصدي للفيروس وحرصًا على صحة وسلامة جميع الطلاب والعاملين بالحرم الجامعي.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمود المليجى نائب رئبس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات والمدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية.





واستعرض رئيس الجامعة خطة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وخطة مستشفيات جامعة المنصورة، ومنظومة مكافحة العدوى بالجامعة لمواجهة فيروس الكورونا COVID-19.





وشدد على ضرورة متابعة نظافة المدرجات وتطهيرها وتعقيمها بصفة يومية ومستمرة بالمنظفات الموصي بها من وزارة الصحة والحرص على فتح النوافذ وتهوية قاعات التدريس والمدرجات بصفة مستمرة وتوفير المطهرات ومستلزمات نظافة الأيدي والأسطح بجميع الكليات.





كما وجه بتحديد جداول للنظافة والتطهير (كل مكان على حدة) عدة مرات خلال اليوم الواحد لكل من المدرجات، المعامل، المكاتب الإدارية، الحمامات، البوفيهات، السلالم، الممرات، المصاعد، الطرقات، مداخل الكليات وآلات الصراف الآلى داخل الكلية واستخدام أجهزة البصمة بالعين فقط واستبدال الأجهزة إن لم تكن تدعم ذلك في أقرب وقت ممكن.





كما وجه بتطهير جميع الأجهزة باستخدام مطهر للأجهزة قبل وبعد الاستخدام، توفير مستلزمات نظافة الأيدي والمطهرات الكحولية في جميع المعامل والتي يوجد بها أجهزة يشارك الطلاب في استخدامها كما وجه بضرورة الاهتمام والاستمرار بتكثيف حملات التوعية بأعراض فيروس الكورونا وطرق الوقاية.



