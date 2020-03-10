هيئة جودة التعليم تؤجل مؤتمرها السنوي الدولى السابع بسبب كورونا

قررت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد،





وأوضحت ا لهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، في بيان رسمي لها، أن هذا يأتي فى ضوء قرار دولة رئيس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة "فيروس كورونا المستجد" بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة.





كما أوضحت ا لهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن هذا القرار يأتي حرصا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على الحفاظ على سلامة وصحة كافة المواطنين الكرام.





وكانت قد عقدت إدارة التدريب بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتوجيهات من الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس الإدارة وإشراف الدكتورة أسماء مصطفي نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعي وتخطيط وتنفيذ إدارة التدريب برئاسة الدكتور عطية السيد عبد العال الاختبار الإلكتروني المجمع للمجموعة الأولي والتي استهدفت عدد 500 مرشح مما اجتازوا حزمة البرامج التدريبية لإعداد وتأهيل المراجع الخارجي لمؤسسات التعليم قبل الجامعي.





وصرحت الدكتور يوهانسن عيد أن الاختبار يعتبر واحدة من محطات التحقق من جودة أداء المراجع ومدي امتلاكه لأدوات المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم قبل الجامعي، يتبعه التدريب على رأس العمل (On-Job Training) وأضافت أن المجموعة الثانية والتي تستهدف 500 مرشح.

إرجاء إقامة مؤتمرها السنوي الدولى السابع لموعد آخر يتم الإعلان عنه لاحقا مع خالص تمنيات الهيئة للجميع بالصحة والسلامة ولمصرنا الحبيبة بالأمن والأمان.