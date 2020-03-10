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ثقافة

إلغاء بصمة الموظفين بوزارة الثقافة بسبب كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:52 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
شكلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة غرفة عمليات للتواصل بين كل قطاعات الوزارة فى مختلف أنحاء الجمهورية لمتابعة خطط عمل نشر الوعى الصحى للعاملين والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستحدث واتخاذ كل الخطوات اللازمة لتعقيم وتطهير الأماكن التى يرتادها الجمهور من مسارح وقاعات وغيرها.  

كما أصدرت وزير الثقافة العديد من القرارات التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة منها تفعيل دور إدارات السلامة والصحة المهنية، حيث تم طباعة العديد من النشرات الإرشادية التى توضح سبل الوقاية من أخطار الأمراض المعدية إلى جانب إيقاف العمل بجهاز التوقيع بالبصمة الإلكترونية بالإضافة إلى عرض أفلام للتعريف بأساليب الوقاية وتجنب العدوى.

وشددت على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية التى من شأنها الحد من فرص انتشار الفيروسات، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية في مختلف قطاعات وهيئات الوزارة.
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