وزير السياحة: مصر من أقل الدول في انتشار فيروس كورونا..فيديو





قال خالد العناني وزير السياحة، إنه يتمني للعالم اجمع الشفاء من فيروس كورونا، وانها أزمة يمر بها العالم أجمع، ويواجها بشكل حازم.





واضاف خالد العناني خلال مؤتمر صحفي لوزراء الصحه والاثار والسياحه والاعلام، ان مصر من اقل الدول التي تعاني من انتشار فيروس كورونا.





واشار الى ان وزارة السياحة تنسق مع وزارة الصحة، وكافة أجهزة الدولة لحماية الأهالي، الذين يعملون في السياحة، ومن بينهم الضيوف الوافدين إلي مصر .





واشار الي ان وزاره الصحه والسكان، عن طريق الطب الوقائي قامت بسحب عشوائيات من مناطق وفنادق الأقصر وأسوان .





واوضح ان التركيز في الأقصر وأسوان، راجع إلى المركب الذي تم الكشف عليها وتم الاشتباه بها ،وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة





وتابع: أن كل السائحين علي المراكب في الصعيد، والذين لم يتم الكشف عليهم لديهم القدرة على الزيارة .



