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برلمان

عبد العال: دخلنا حزام الفقر المائي.. ونثق في حفاظ القيادة السياسية على حقوقنا من مياه النيل

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:06 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، دخلنا حزام الفقر المائي والحصة المحددة لمصر من نهر النيل أصبحت غير كافية بكل المقاييس، لاسيما في ظل الزيادة السكانية الكبيرة.

وأضاف "عبد العال"، أثناء الجلسة العامة للبرلمان بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، "علينا أن نحافظ على المياه الموجودة"، مشيرا إلى أن المياه الجوفية والتحلية لا تشكل إلا نسبة ضئيلة جدا؛ ولا تعوض حصة مصر من مياه النيل.

وأشاد عبد العال، بجهود الدولة في مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن الوزير الحالي يؤدي دورا كبيرا ووزارة الخارجية، وكذلك كافة الأجهزة المعنية فيما يخص سد النهضة.

وقال "كلنا ثقة فيهم وفي القيادة السياسية في الحفاظ على مياه نهر النيل ولن يتم التفريط فيها على الإطلاق، لأن نهر النيل مسألة وجود وحياة أو موت بالنسبة للمصريين".

وأشار إلى أن القيادة السياسية الوطنية تضع حقوق مصر والمصريين من المياه على رأس أولوياتها، وتدافع عنها في الداخل والخارج بكل كفاءة واقتدار.

وفيما يتعلق بأزمات زراعة الأرز، أشار إلى أنها محكومة بالمياه، قائلا: لذلك لابد من الخروج من نظام الري بالغمر إلى وسائل الري الحديثة لتوفير المياه.
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