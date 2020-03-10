12 لاعبا دفعة واحدة .. تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي أمام سموحة





وخرج من القائمة كلا من: حمدي فتحي، ومحمد محمود، وكريم نيدفيد، وجيرالد و دا كوستا، ورمضان صبحي، ومحمود متولي للاصابة وياسر إبراهيم، وجونيور أجايي، وكهربا للايقاف. وصالح جمعة، وشريف إكرامي، وعلي معلول، لأسباب فنية.





وجاءت قائمة الفريق كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.



خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد هاني – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي.



خط الوسط: أليو ديانج – وليد سليمان – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدي «أفشة» – أحمد الشيخ – حسام عاشور – عربي بدر.





خط الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.

استبعد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 12 لاعبا من قائمة الفريق لمواجهة سموحة، المقرر لها في السابعة والنصف من مساء غدا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة للبطولة الدوري المصري.