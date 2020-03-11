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رياضة

طارق السيد: الزمالك "ضحك عليا" ورفض احترافي في تركيا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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القسم الرياضى
قال طارق السيد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن نادي الزمالك خدعه في عام 2005 بعد تجديد عقده مع النادي على بياض.

وتابع طارق السيد عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الزمالك قالي وقع ولو جالك عرض هنوافق ونمشيك ب 100 ألف دولار ولكنهم ضحكوا عليا"

قال طارق السيد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن النادي الأهلي فاوضه لمدة 3 مرات خلال مشواره كلاعب منذ 2003 وحتى 2008.

وتابع طارق السيد : "الأهلي دخل معايا في مفاوضات 3 مرات، في 2003 و 2005 و 2008"

وأوضح: "في 2003، المسألة لم تحسم بسبب الأمور المادية كما أنني فضلت نادي الزمالك لانتمائي للنادي"

وأضاف: "في 2005، جلسنا في منزل إكرامي الشحات بصحبة ثابت البطل، وهنا عرضوا عليا مقابل أكبر في الفلوس ولكني رفضت لانتمائي لنادي الزمالك"
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