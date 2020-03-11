القومى للأورام: لهذه الأسباب أطلقنا مبادرة قد الحياة لدعم المرضى.. فيديو









وأضافت مدير القسم الداخلى للتغذية العلاجية بالمعهد القومى للأورام، أن المبادرة من المقرر أن تمتد لجميع المحافظات، حيث بدأت من الصيادلة عن طريق إمدادهم بطرق تقديم الدعم النفسى والمعنوى للمرضى.





وأكدت الدكتورة هبة أنيس أنه مع بدء انطلاق مبادرة "قد الحياة" الأسبوع الماضى فى معهد الأورام، شهدت زخما معلوماتيا وتوجيهات طبية على أعلى مستوى للصيادلة بجميع طرق الدعم النفسى للمرضى.





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