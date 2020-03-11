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توك شو

القومى للأورام: لهذه الأسباب أطلقنا مبادرة قد الحياة لدعم المرضى.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:04 ص
الدكتورة هبة أنيس
الدكتورة هبة أنيس ، مدير القسم الداخلى للتغذية العلاجية
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شيرين عادل
قالت الدكتورة هبة أنيس، مدير القسم الداخلى للتغذية العلاجية بالمعهد القومى للأورام، إن مبادرة "قد الحياة" هى فكرة جمعية الصيادلة العرب، وتهدف لتوجيه الدعم النفسى والمعنوى لمرضى الأورام.

وأوضحت الدكتورة هبة أنيس، عبر تقرير خاص أذاعه برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، أن مبادرة "قد الحياة" بدأت من المعهد القومى للأورام، خاصة أنه قلعة علاج الأورام فى مصر.

وأضافت مدير القسم الداخلى للتغذية العلاجية بالمعهد القومى للأورام، أن المبادرة من المقرر أن تمتد لجميع المحافظات، حيث بدأت من الصيادلة عن طريق إمدادهم بطرق تقديم الدعم النفسى  والمعنوى للمرضى.

وأكدت الدكتورة هبة أنيس أنه مع بدء انطلاق مبادرة "قد الحياة" الأسبوع الماضى فى معهد الأورام، شهدت زخما معلوماتيا وتوجيهات طبية على أعلى مستوى للصيادلة بجميع طرق الدعم النفسى للمرضى. 

برنامج «صباح البلد» يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، ويعرض على شاشة «صدى البلد» يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.

كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.






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