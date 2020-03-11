قادرة على إمداد الأسواق بـ 4 ملايين برميل يوميا.. الإمارات تشيد بوضع شركة أدنوك

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، أن شركة أدنوك قادرة على إمداد الأسواق بأكثر من 4 ملايين برميل يوميا في أبريل المقبل؛ مؤكدة أنها اليوم في وضع ممتاز يتيح لها مواكبة متغيرات السوق ومستجداته.





ووفقا لوكالة الأناباء الإماراتية "وام"، أكد وزير الدولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، على أن أدنوك ماضية في خططها المعتمدة للنمو والتوسع وترسيخ مكانتها المتميزة كمزود موثوق للطاقة.





وأرجع الجابر الفضل في ذلك إلى رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعم المجلس الأعلى للبترول، وتضافر جهود فريق العمل في كافة شركات المجموعة.





وأضاف: "تمتلك أدنوك اليوم مرونة كبيرة تتيح لها إمكانية التكيف مع متغيرات ومستجدات السوق، وذلك نتيجةً للتطور والنقلة النوعية التي شهدتها الشركة في السنوات الأخيرة الماضية التي ركزنا خلالها على تمكين كوادرنا البشرية، والارتقاء بالأداء، ورفع الكفاءة وزيادة الربحية والاستثمار في تطوير مواردنا من النفط والغاز والنمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات". وهو ما ساهم في تعزيز سرعة ومرونة وقدرة أدنوك على الاستجابة لمتغيرات الأسواق".





وتعهد الرئيس التنفيذي بمواصلة التزام أدنوك بهذه الركائز الأساسية فيما تواصل العمل على تحقيق تقدم ملموس في مشاريعها المتنوعة في كافة مراحل وجوانب القطاع.





وأضاف: "تماشيًا مع استراتيجيتنا للنمو والتوسع وزيادة الإنتاج، تمتلك أدنوك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يوميًا في أبريل المقبل، كما نعمل على تسريع التقدم نحو هدفنا بالوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين برميل يوميًا".





وفي سياق المتصل، قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت توجيهًا من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميًّا.





وذكرت الشركة في بيان لها، أن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة، يحدد من قبل الدولة؛ وفقًا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37)، وتاريخ 2/ 4/ 1439هـ.



