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أخبار العالم

وزير الإعلام السوداني يكشف آخر التطورات في قضية محاولة اغتيال حمدوك

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:52 م
وزير الإعلام السوداني
وزير الإعلام السوداني يكشف أخر التطورات في قضية محاولة اغتيا
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قسم الخارجي
أعلن وزير الإعلام السوداني، فيصل صالح، أنه جرى توقيف عدد من المشتبه بهم في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقال صالح إن من بين المشتبه بهم أجانب؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت مصادر أمنية سودانية أن خبراء من مكتب المباحث الفيدرالي الأمريكي قرروا المشاركة في التحقيقات الخاصة بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت السلطات السودانية فيه تحقيقا في محاولة اغتيال حمدوك، بتفجير موكبه، حيث اعتقل الأمن السوداني شخصين أجنبيين يشتبه في تورطهما بالعمل الإرهابي.

من جهته، قال مارشال دونلندزي، مساعد وزير الخزانة الأمريكي، إن استهداف موكب حمدوك، عمل جبان، كاشفا عن مشاركة خبراء أمنيين من الولايات المتحدة في التحقيقات حول الهجوم، وفقا لصحيفة "الانتباهة".

فيما اعتقلت السلطات السودانية عددا من الأشخاص الأجانب يشتبه في تورطهم بالمحاولة، وسط تشديد وإجراءات جديدة ضد عناصر النظام السابق.

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد نجا الاثنين، من محاولة اغتيال فاشلة في الخرطوم.

وأشارت المعلومات إلى أن عبوة ناسفة استخدمت في تفجير سيارة حمدوك.
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