قرار جديد من الكاف بشأن تأجيل الأحداث الكروية بسبب فيروس كورونا





ونشر الكاف بيانًا على موقعه الرسمي أكد فيه التزامه بإقامة جميع المنافسات القارية بشكل طبيعي، حيث إنه لا توجد أي دولة في القارة ظهر فيها درجة عالية من الخطورة بخصوص فيروس كورونا، مؤكدة أنها مهتمة بصحة اللاعبين والجمهور بأكبر شكل، وأن خيار إقامة المباريات بدون جمهور متاح للدول في منافساتها.





وشدد الكاف على أنه سيتم إقامة كأس الأمم الإفريقية للمحليين الكاميرون 2020 في موعدها وأن وفدا من لجنة CAF الطبية سيقوم بزيارة الكاميرون في الفترة من 14-15 مارس 2020، وأن الغرض من هذه الزيارة هو تقييم جميع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها اللجنة المنظمة المحلية.





يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت منذ قليل فيروس كورونا وباءً عالميًا.

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، بخصوص تأجيل الأحداث الكروية في القارة السمراء، بسبب فيروس كورونا المستجد.