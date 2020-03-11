رغم فيروس كورونا.. الآلاف يستقبلون حافلة نادي ليفربول في ملعب الأنفيلد.. فيديو

استقبل الآلاف من مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي، الحافلة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي أثناء وصوله ملعب أنفيلد رود، وذلك قبل انطلاق المباراة المرتقبة أمام أتليتكو مدريد الإسباني في إياب دور الـ 16، لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وتجمع الآلاف خارج ملعب أنفيلد رود لاستقبال حافلة رفاق محمد صلاح، وسط أجواء رائعة، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد "كوبيد 19".
وتنطلق المباراة في العاشرة من مساء اليوم، على ملعب أنفيلد رود، معقل الفريق الإنجليزي، بحضور جماهيري، بالرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن مباراة الذهاب والتي قد أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، قد انتهت بفوز نادي أتليتكو مدريد بهدف نظيف، سجله اللاعب ساؤول نيجيز.
Absolute scenes at Anfield 🔥 pic.twitter.com/Xg0FRrxy2O— Scouser Chris (@ScouserChrisLFC) March 11, 2020