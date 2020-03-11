حقيقة عزل 8 صينيين بمستشفى حوش عيسى

نفى" الدكتور يسرى بيومى" وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحيرة ماتم نشره بإحدى الصحف الورقية حول عزل 8 أشخاص صينيين بمستشفى حوش عيسى لاصاباتهم بفيروس كورونا معربًا عن استيائه الشديد من عدم صدق تلك المعلومة التى تؤدى إلى إثارة القلق والبلبلة لدى الرأى العام.





وقال "وكيل صحة "البحيرة فى تصريحات خاصة "بصدى البلد" بأن ما تم نشره عار تمامًا من الصحة وغير حقيقي مؤكدًا على محاسبة كل من قام بنشر هذا الخبر طبقًا لقرار رئيس الوزراء محذرًا من الانسياق وراء الأخبار والشائعات الكاذبة.





وأوضح أن فرق الرصد بمديرية الصحة تقوم بمتابعة كافة الحالات القادمة من كافة الدول التي يوجد فيروس كورونا، حيث وصل عدد هؤلاء المواطنين إلي 1340 مواطنا بينهم ٨ صينين مؤكدًا على متابعتهم بشكل دوري بداخل منازلهم صباحا ومساء لمدة ١٤ يوما فترة حضانة الفيروس.

وطالب" بيومى" كافة وسائل الإعلام الإلكترونية والورقية والفضائية بتوخى الحذر عند نشر أى معلومة والاتصال بالمصادر الرسمية المسؤولة للتأكد من صحة المعلومة منعا لإثارة الشائعات والبلبلة

وتواصل مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة أعمالها كتدبير احترازى للوقاية من فيروس كورونا حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان

حالة الطوارئ واتخاذ حزمة إجراءات للتصدى لفيروس كورونا منها تدريب الأطباء والتمريض والفنيين على كيفية رصد الحالات المشتبه فيه بالإضافة إلى تخصيص مستشفى الصدر لعزل الحالات المشتبه فيها ووضعهم تحت ملاحظة اكبر فريق طبى متخصص.

وفى إطار ذلك أكد الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحيرة فى تصريحات خاصة "بصدى البلد" على عدم تسجل أي حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم رصد حالة اشتباه واحده لمواطن من أبناء المحافظة كان قادما من دولة العراق وتم عزله بمستشفي الصدر بدمنهور بعد أن ظهر عليه أعراض ارتفاع في درجة الحرارة والسعال لافتا إلى أخذ عينات من المواطن وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة حيث كشفت نتائج التحاليل لفيروس كورونا عن سلبية الحالة وتم مغادرته للمستشفي اول أمس الإثنين.

