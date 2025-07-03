قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى محمد على وشك الرحيل عن نانت.. أزمة مفاجئة
وكيل فيلي تراوري يحسم الجدل بشأن مفاوضات الزمالك
مجدي البدوي: الأمن المائي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به
شلل في مطارات كندا بعد إنذارات بوجود قنابل في 6 مدن
من ميدان المسلة إلى الأوبرا.. جولة وزارية في المدينة التراثية بالعلمين الجديدة
مقتل نائب قائد القوات البحرية الروسية في هجوم أوكراني
لماذا نحتفل بـ عاشوراء؟.. وحكم عدم صومه
إجلاء 5000 سائح من جزيرة كريت اليونانية بسبب حرائق الغابات
جيش الاحتلال: اغتيال عنصر في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قرب بيروت
إصابة شخص في حريق داخل المجزر الآلي بالبساتين
الرئيس السيسي يصدر قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في رئاسة الجمهورية وهيئة قناة السويس
زلزال مدمر وتسونامي هائل.. اليابان تبدأ الاستعداد للكارثة الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خوسيلو : ريال مدريد لا يحتاج لمهاجم جديد لوجود جونزالو جارسيا

خوسيلو
خوسيلو
إسلام مقلد

رغم حسم ريال مدريد ثلاث صفقات كبرى خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، إلا أن أنظار جماهير "الميرينجي" لا تزال متجهة نحو مركز الهجوم الصريح، حيث يأمل الكثيرون في تعاقد إدارة النادي مع مهاجم كلاسيكي يُكمل ترسانة الفريق الهجومية، خاصة بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

لكن المدرب الجديد تشابي ألونسو، ورغم رغبته في التعاقد مع مهاجم بخصائص مختلفة عن الفرنسي كيليان مبابي، فوجئ بوجهة نظر غير متوقعة من أحد لاعبي الفريق السابقين، وهو المخضرم خوسيلو، الذي خرج بتصريحات حاسمة اعتبر فيها أن البحث عن مهاجم جديد أمر غير ضروري إطلاقًا في الوقت الحالي.

وقال خوسيلو، مهاجم نادي الغرافة القطري حاليًا، في تصريحات لشبكة "DAZN": "البحث عن مهاجم رقم 9 يجب أن يتوقف فورًا. جونزالو جارسيا يملك كل المقومات التي نحتاجها. يمتلك مجهودًا بدنيًا وفنيًا استثنائيًا، والريال لا يحتاج لأي اسم جديد طالما هذا اللاعب معنا".

جونزالو جارسيا، المهاجم الشاب صاحب الـ21 عامًا، خطف الأضواء بقوة خلال بطولة كأس العالم للأندية، بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفًا، ليصبح ثاني أفضل هدّاف في البطولة حتى الآن خلف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، ما عزز مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة على الساحة الأوروبية.

وجاء تألق جارسيا ليذكّر الجماهير والمراقبين بنموذج المهاجم القادر على تقديم الإضافة من حيث السرعة والحسم، وهي الخصائص التي افتقدها الفريق في الموسم الماضي، بعد رحيل بنزيما والاعتماد المؤقت على خوسيلو، الذي قدم موسمًا جيدًا وشارك في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويرى مراقبون أن تصريحات خوسيلو قد تعكس توجهًا داخل الجهاز الفني للفريق لإعطاء جارسيا فرصًا أكبر خلال الموسم الجديد، بدلًا من صرف مبالغ ضخمة على مهاجم جديد، خاصة في ظل وجود مبابي وفينيسيوس ورودريجو، وعودة إندريك المرتقبة بعد مشاركته مع المنتخب البرازيلي.

ومع استمرار فترة الانتقالات، يترقب عشاق ريال مدريد القرار الحاسم من إدارة النادي، فهل يثق تشابي ألونسو بموهبة جارسيا ويمنحه مسؤولية الهجوم؟ أم يلجأ إلى السوق بحثًا عن "رقم 9" جديد قبل انطلاق الموسم؟.

ريال مدريد الميرينجي خوسيلو تشابي ألونسو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسميًا| تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والأوراق والمستحقين

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. معلم يعلن الحلول الصحيحة

مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

شادي زلطة

أول رد من التعليم على امتحان الكيمياء المتداول بفيس بوك قبل اللجنة بنصف ساعة

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

الرئيس السيسي

السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

الإيجار القديم

250 جنيها يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

عاشوراء

هل يجوز صوم يوم عاشوراء فقط دون تاسوعاء؟.. الإفتاء توضح

الصيام

هل يجوز ترك صيام يوم تاسوعاء؟.. الإفتاء توضح

أذكار الصباح الواردة عن النبي

أذكار الصباح الواردة عن النبي.. حصن نفسك وطمئن قلبك

بالصور

ابدأ يومك صح.. 7 عادات صباحية تساعدك على ضبط سكر الدم

عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم

يطرح على دفعات .. لطيفة تعلن عن تفاصيل ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"

لطيفة
لطيفة
لطيفة

أم خالد تعلن طلاقها من زوجها وأبو أولادها للمرة الثانية

طلاق ام خالد
طلاق ام خالد
طلاق ام خالد

كيكة يوم الإجازة بكوب دقيق.. اقتصادية وهشة بدون فرن

كيكة الطاسة
كيكة الطاسة
كيكة الطاسة

فيديو

ركل فتاة بالاسكندرية

المزحة تتحول لكارثة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على فتاة الاسكندرية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

3 خيارات للإسكان البديل للمستأجرين بعد إقرار قانون الإيجار القديم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رياح على بعض المناطق.. اعرف حالة الطقس اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قفزته 500 جنيه.. اعرف سعر الذهب اليوم والدولار في البنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد