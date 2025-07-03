خوسيلو : ريال مدريد لا يحتاج لمهاجم جديد لوجود جونزالو جارسيا

رغم حسم ريال مدريد ثلاث صفقات كبرى خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، إلا أن أنظار جماهير "الميرينجي" لا تزال متجهة نحو مركز الهجوم الصريح، حيث يأمل الكثيرون في تعاقد إدارة النادي مع مهاجم كلاسيكي يُكمل ترسانة الفريق الهجومية، خاصة بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

لكن المدرب الجديد تشابي ألونسو، ورغم رغبته في التعاقد مع مهاجم بخصائص مختلفة عن الفرنسي كيليان مبابي، فوجئ بوجهة نظر غير متوقعة من أحد لاعبي الفريق السابقين، وهو المخضرم خوسيلو، الذي خرج بتصريحات حاسمة اعتبر فيها أن البحث عن مهاجم جديد أمر غير ضروري إطلاقًا في الوقت الحالي.

وقال خوسيلو، مهاجم نادي الغرافة القطري حاليًا، في تصريحات لشبكة "DAZN": "البحث عن مهاجم رقم 9 يجب أن يتوقف فورًا. جونزالو جارسيا يملك كل المقومات التي نحتاجها. يمتلك مجهودًا بدنيًا وفنيًا استثنائيًا، والريال لا يحتاج لأي اسم جديد طالما هذا اللاعب معنا".

جونزالو جارسيا، المهاجم الشاب صاحب الـ21 عامًا، خطف الأضواء بقوة خلال بطولة كأس العالم للأندية، بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفًا، ليصبح ثاني أفضل هدّاف في البطولة حتى الآن خلف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، ما عزز مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة على الساحة الأوروبية.

وجاء تألق جارسيا ليذكّر الجماهير والمراقبين بنموذج المهاجم القادر على تقديم الإضافة من حيث السرعة والحسم، وهي الخصائص التي افتقدها الفريق في الموسم الماضي، بعد رحيل بنزيما والاعتماد المؤقت على خوسيلو، الذي قدم موسمًا جيدًا وشارك في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويرى مراقبون أن تصريحات خوسيلو قد تعكس توجهًا داخل الجهاز الفني للفريق لإعطاء جارسيا فرصًا أكبر خلال الموسم الجديد، بدلًا من صرف مبالغ ضخمة على مهاجم جديد، خاصة في ظل وجود مبابي وفينيسيوس ورودريجو، وعودة إندريك المرتقبة بعد مشاركته مع المنتخب البرازيلي.

ومع استمرار فترة الانتقالات، يترقب عشاق ريال مدريد القرار الحاسم من إدارة النادي، فهل يثق تشابي ألونسو بموهبة جارسيا ويمنحه مسؤولية الهجوم؟ أم يلجأ إلى السوق بحثًا عن "رقم 9" جديد قبل انطلاق الموسم؟.