أخبار الدوري السعودي.. ملخص لمسات أزارو.. أهداف مباريات اليوم.. ترتيب الهدافين والفرق.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية السعودية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي السعودي، وجاءت كالآتي:





انتهت مباريات اليوم من الدوري السعودي، والتي شهدت مفاجأت كبيرة، أبرزها وقوع الهلال في فخ التعادل أمام نادي ضمك بهدف لكل فريق، فيما استعاد نادي النصر نغمة الانتصارات بفوز ثمين بأربعة أهداف مقابل هدف على نظيره الرائد.









أقيمت اليوم الأربعاء، 6 مباريات في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين.









انتهت مباراة اتحاد جدة ضد الوحدة، بفوز الأخير بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، لحساب الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





حقق نادي ، النصر فوزًا ثمينًا، على نظيره الرائد، برباعية أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي.







