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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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بين الناس

سريع ويكلفنى أموالا طائلة.. مواطن يشكو من قراءة عداد المياه الخاطئة

الخميس 12/مارس/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن حسين أحمد ابراهيم والمقيم في 13 شارع سعيد سالم أرض اللواء محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص خطأ فى فاتورة المياه.


 وأشار القارئ إلى أنه قام بإبلاغ الشركة وجاءت لإصلاح عداد المياه إلا أنه لازال يقرأ بشكل خطأ وسريع ورغم تكرار الشكوى للشركة إلا أنه حتى الآن لم يتم حل المشكلة

 

وناشد المسئولين ضرورة التدخل لحل المشكلة حيث أنه يقوم بدفع الكثير من الأموال دون استهلاك مساوى لها، للتواصل مع الشاكى 01145886874

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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