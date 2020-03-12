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بعد حصول صندوق تطوير العشوائيات على شهادة الأيزو.. خالد صديق: ضربنا المثل في التنظيم والجودة العالمية

الخميس 12/مارس/2020 - 08:03 ص
خالد صديق
خالد صديق
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هاني حسين
قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، تعليقا على حصول الصندوق على شهادة الأيزو العالمية، "أردنا التعرف على كيفية إدارة ملف تطوير العشوائيات بالنسبة لدول العالم بأكملها".


وأضاف خالد صديق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن  الشركة المسؤولة عن شهادة الأيزو ووجدت أننا نطبق معايير الجودة العالمية في الإدارة.


وتابع خالد صديق "القيادة السياسية تركز على إدارة العمل في أي ملف بفكر راقٍ، وإحنا بتوع عشوائيات ولكننا نضرب المثل في التنظيم والجودة العالمية".


وأكمل خالد صديق "إدارة المشروعات في الصندوق هو نتيجة تنظيم إدارات مختلفة داخل صندوق تطوير العشوائيات".

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