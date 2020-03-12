مش هتصدق.. سعر غير متوقع لفستان مذيعة the voice kids

تألقت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال أثناء تقديمها مساء يوم السبت الماضى، الحلقة الأخيرة من برنامج the voice kids.
ظهرت أنابيلا هلال فى الحلقة الأخيرة من البرنامج بإطلالة من اختيار الاستايلست Carla Tayar، حيث ارتدت فستانا ذهبيا طويلا اتسم بصيحة الكتف الواحد، كما تميز بالقماش اللامع ما منحها إطلالة لافتة وأنيقة.
وحمل تصميم أنابيلا هلال فى الحلقة الأخيرة من the voice kids توقيع دار الأزياء Galvan London، فيما بلغت تكلفة التصميم 8797 دولارًا.
فيما اعتمدت أنابيلا هلال على تسريحة شعر بسيطة، واختارت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.
View this post on Instagram
Here’s my style for the final show tonight! I’m so excited what about you? Which team do you think will win? Stay tuned! ⭐️ Hair: @georgesmattarofficial Makeup: @may.kassis Styling: @carlatayar Photo credit: @lea.khneisser #BassamSoutouJewelry #AnnabellaHilal #Chic #Masterpiece #Luxury #TheVoiceKids