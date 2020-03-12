AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لفستان مذيعة the voice kids

الخميس 12/مارس/2020 - 06:11 ص
أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
Advertisements
هاجر هانئ
تألقت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال أثناء تقديمها مساء يوم السبت الماضى، الحلقة الأخيرة من برنامج the voice kids.

ظهرت  أنابيلا هلال فى الحلقة الأخيرة من البرنامج بإطلالة من اختيار الاستايلست Carla Tayar، حيث ارتدت فستانا ذهبيا طويلا اتسم بصيحة الكتف الواحد، كما تميز بالقماش اللامع ما منحها إطلالة لافتة وأنيقة.

وحمل تصميم أنابيلا هلال فى الحلقة الأخيرة من the voice kids توقيع دار الأزياء Galvan London، فيما بلغت تكلفة التصميم 8797 دولارًا.

فيما اعتمدت أنابيلا هلال على تسريحة شعر بسيطة، واختارت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لفستان مذيعة the voice kids
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان من لابورجوازي.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

بفستان أسود قصير.. ريا أبى راشد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بثمن زهيد .. تعرف على سعر فستان ريا أبى راشد فى لندن

بملابس لامعة.. داليا مصطفى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم فى The Voice Kids

بسعر غير متوقع.. تعرف على تكلفة إطلالة مذيعة برنامج the voice kids

ترشيحاتنا

المسماري: رئيس الجيش الليبي يصف أردوغان بالـ معتوه ..شاهد

منخفض التنين كذبة .. الأرصاد تكشف حقيقة ما سيحدث فى مصر الأيام المقبلة..شاهد

درست الصيدلة.. من هى الممثلة بائعة الكبدة التى أثارت السوشيال ميديا

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لفستان مذيعة the voice kids

برق وأمطار غزيرة بالتجمع الخامس ومدينة نصر

بعد نقلها إلى المستشفى.. تعرف على أعراض مرض ابنة أحمد زاهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لفستان مذيعة the voice kids

بعد نقلها إلى المستشفى.. تعرف على أعراض مرض ابنة أحمد زاهر

أحلام بـ فستان باهظ الثمن.. والجمهور ساخرًا: رخيص أوي