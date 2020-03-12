تكريم المتدربين بدورة علوم المومياوات بآثار الفيوم

اختتم مركز بحوث وصيانة الاثار كلية الاثار جامعة الفيوم اليوم دورة علوم المومياوات "دورة الدكتور غريب سنبل" رئيس الإدارة المركزية للترميم والصيانة بوزارة السياحة والاثار وذلك بعد افتتاحها بكلية الآثار جامعة الفيوم بحضور الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة و الدكتور عاطف منصور عميد كلية الاثار.

وصرح الدكتور شعبان الامير مدير مركز بحوث وصيانة الاثار والمشرف العام علي الدورة.ان المستهدفين من تلك الدورة التدريبية العلمية هم طلاب كليات الاثار بالجامعات المصرية خرجي كليات الآثار من الجامعات المصرية والزملاء الافاضل العاملين بوزارة السياحة والاثار وكل من هو مهتم او باحث في هذا الفرع من فروع علوم الآثار وهو علم المومياوات .

واضاف ان الدورة تهدف الي جانب العملية التعليمية النظرية والمعملية اننا كمرممين في حاجة الي ن منتج( اقصد بيه الطالب) متميز لدية من المهارات العلمية والفنية والخبرات ما تؤهله لسوق العمل ومتطلبات ومواكبة الحقل الميداني سواء علي المستوي المحلي او العربي او الدولي. وان يبقي الطالب الجامعي علي درجة وكفاءة عالية (طالب جامعي- بحثي- مبدع ومفكر- مهاري) لدية من المهارات الفنية والخبرات الحقلية والتدريبية ما تؤهلة للمنافسة في سوق العمل كذلك هدفت الدورة الي صقل مهاراتهم واكتساب خبرات وتبادل معلومات وتطبيق الشق النظري والمعملي بالشق التطبيقي وايضا من اهداف الدورة هو ربط الطالب( المتدرب ) بزملائة واساتذته العاملين بوزارة السياحة والاثار.

وصرحت الدكتورة رانيا احمد حسن اخصائي وخبير ترميم وصيانة المومياوات بوزارة السياحة والآثار المصرية والمشرف العلمي العام علي الدورة مديرة فريق ترميم المومياوات وزارة السياحة والاثار عن بالغ سعادتها للتعاون العلمي البناء والمثمر مع كلية الآثار جامعة الفيوم ممثلا في مركز بحوث وصيانة الاثار بالكلية ومدي سعادتها للمستوي العلمي والتعلميمي والتحصيلي لطلاب كلية الاثار جامعة الفيوم ومدى سرعة استيعابهم وتلقنهم لما يملي عليهم وما تم تدريبهم عليه من مواد وخامات وطرق ترميم وصيانة للمومياوات.

واعرب احمد طلبة مدير عام إدارة ترميم مومياوات المخازن المتحفية كوم اوشيم الفيوم عن سعادته بالتعاون الطيب والبناء مع مركز بحوث وصيانة الاثار وكلية الاثار جامعة الفيوم وانه يري جيلا من الطلاب يتاح لهم فرصا تعليمية وتدريبية بهذا المستوي العلمي والمهاري متمنيا للمتدربين نجاحات مستقبلية قائلا ان الغالبية العظمي من العاملين بالمخزن المتحفي وادارة ترميم المخزن المتحفي هم ابناء وخريجي كلية الاثار جامعة الفيوم وهو ما ينم عن تفوقهم ونبوغهم الدراسي والمهاري.

وصرح الدكتور شعبان الامير انه تم انتهاء الدورة التدريبية اليوم بمقر ادارة ترميم المخزن المتحفي بكوم اوشيم بمحافظة الفيوم

و ان دورة ( المنهجية العلمية للمدرسة المصرية في علوم المومياوات ) ما هي الا نتاج طيب للتفاهم والتعاون بين كلية الاثار جامعة الفيوم ممثلا في مركز بحوث وصيانة الاثار وبين وزارة السياحة والاثار المصرية بقيادتها وبالتعاون الصادق مع جميع قيادات القطاعات العلمية المتخصصة ووقيادات الادارات المعنية بمايساهم ويضيف في مصلحة الطلاب والخريجين والعاملين بمجال علوم الاثار.

واضاف " الامير مدير" انه سوف يتم عقد دورة علوم المومياوات الثانية وسوف تكون اكثر تخصصا واكثر عمقا لتصبح دورة علوم المومياوات الاولي هي دورة للمبتدئين اما دورة علوم المومياوات الثانية فسوف تكون دورة خبير في علوم المومياوت وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار.

واختتم اليوم التدريبي الثاني بمقر ادارة ترميم المخزن المتحفي بكوم اوشيم بالفيوم بعقد اختبار شفوي وعملي ونظري مكتوب للمتدربين والذي اوضح مدي فهمهم ووعيهم واستيعابهم الممتاز لما تم تدريبهم عليه.

وتم فى نهاية الدورة تكريم المتدربين وتسليمهم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي علوم المومياوات بحضور احمد طلبه المدير العام ترميم المخزن المتحفي بكوم اوشيم والدكتورة رانيا احمد حسن و احمد حمدي بادارة ترميم المخزن المتحفي بكوم اوشيم والدكتور شعبان الامير وفريق المدربين المعتمدين والمتدربين والتقاط الصور التذكارية مع فرق التدريب ومع قيادات المخزن المتحفي .