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رياضة

بعد إقصاء ليفربول.. «يويفا» ينوي تأجيل دوري الأبطال حتى إشعار آخر بسبب كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 02:59 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن عزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تأجيل مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد تفشي فيروس كورونا حول العالم خاصة إيطاليا.


ووفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فقد يتم تعليق دوري أبطال أوروبا حتى إشعار آخر، على أن يكون الإعلان مساء اليوم الخميس.


كما أعلن نادي إنتر الإيطالي، اليوم الخميس، عن إيقاف جميع نشاطاته بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19."


ونشر النادي الإيطالي بيانًا، أكد إيقاف جميع نشاطات فريق كرة القدم، بما فيها المشاركات في البطولات القارية، أو حتى خوض التمرينات وذلك بسبب فيروس كورونا.


وفي سياق آخر، ودع نادي ليفربول الإنجليزي، بطولة دوري أبطال أوروبا، من دور الـ 16، بعد خسارته أمام ضيفه نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.


حاول لاعبو ليفربول العودة في النتيجة بالأشواط الإضافية، لكن جميع محاولاتهم كانت تقف عند مدافعي نادي أتلتيكو مدريد وحارس مرماهم أوبلاك، ليودع حامل اللقب البطولة من دور الـ 16، ويتأهل أتلتيكو مدريد لدور ربع النهائي.

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