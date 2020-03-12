في 20 معلومة.. تعرف على الإجراءات الاحترازية لمحافظة أسوان

من أجل مواجهة تداعيات أى سيول أو أمطار محتملة فى ظل ما تم الإعلان عنه من سوء للأحوال الجوية خلال الفترة الحالية.





عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعًا لمتابعة تداعيات تغييرات الطقس والتعرف على إستعدادًا كافة الجهات للتعامل السريع والفورى معها.





وفى هذا الصدد تستعرض " صدى البلد " فى السطور التالية أبرز الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها أجهزة محافظة أسوان فى 20 معلومة وهى كالتالى:-





١- رفع حالة الطوارئ ، وعقد دائم لغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة وغرف عمليات المراكز والمدن، لمتابعة أى أحداث تقع بدائرة المحافظة على مدار الساعة.





٢- الاستعانة بالدروس المستفادة من المواقف والأحداث السابقة التى شهدتها المحافظة والتأكد من عدم وجود أى تعديات على مخرات السيول والتى تشمل 36 مخر صناعى و23 سد حماية وحاجز ترابى و13 بحيرة صناعية تستوعب 3 مليون م3.





٣- جاهزية المدارس ومراكز الشباب لفتح معسكرات إيواء عاجل بها تتضمن الخيام والأسرة والبطاطين والمفروشات.





٤- مراجعة المعدات والسيارات المستخدمة فى كسح وشفط مياه الأمطار والسيول وغيرها من الإجراءات السريعة.





٥- التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة الأمطار والتعامل الفورى معها.





٦- التنسيق الكامل للإسراع بغلق الطرق السريعة ووقف الملاحة النهرية سواء فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى الأقصر أو بمسطح بحيرة ناصر.





٧- قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال تطهير وتسليك جميع البالوعات وغرف التفتيش لتكون جاهزة لاستقبال أى كميات من المياه فى الشوارع.





٨- مراجعة البرابخ أسفل الطرق السريعة والسكك الحديدية.





٩- التأكد من صلاحية المهمات بمخازن الإغاثة بجميع الإدارات التابعة ٠





١٠- جاهزية قطاع الكهرباء بتزويد المناطق المتضررة فى حال وقوع سيول أو أمطار.





١١ - دعم معسكرات الإيواء بماكينات الديزل ومولدات كهرباء كافية لضمان إستمرار عمليات الإغاثة ليلًا.





١٢- فصل التيار الكهربائى عن المناطق المضارة.





١٣- تكثيف التوعية فى وسائل الإعلام ودور العبادة ومؤسسات المجتمع المدنى لتوعية المواطنين بكيفية التعامل فى حال وقوع أى سيول أو أمطار.





١٤ - إنتشار فرق التدخل السريع وأطقمها بإجمالى 100 سيارة إسعاف حديثة، وأيضًا عدد 2 سيارة إسعاف بالدفع الرباعى لنقل أى مصابين فى حال وقوع سيول إلى المستشفيات.





١٥ - إنشاء مركز طبى بالموقع المضار لعمل الإسعافات الأولية مدعمة بكافة الأمصال والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.





١٦ - عمل حصر شامل للحيوانات النافقة والإشراف للتخلص الآمن منها بالمواقع والأماكن المخصصة لذلك.





١٧ - حصر وتدوين حالات التلفيات للزراعات من موقع الحدث والمناطق الغير آمنة والمعرضة لمخاطر السيول.





١٨ - مراجعة موقف السلع التموينية الأساسية وكافة أنواع الوقود والمحروقات والتأكد من وجود مخزون إستراتيجى جاهز للدفع تحسبًا لقطع الطرق أو إغلاقها عند هطول الأمطار أو فى حالة انعدام الرؤية.





١٩ - التأكيد على جاهزية تنفيذ خطط الدعم بالتنسيق مع المحافظات المجاورة.





٢٠ - تحدد إدارة المرور مسارات بديلة لمنع الاختناقات المرورية وتسهيل دخول معدات ومهمات الإغاثة لموقع الحدث وتحقيق السيولة من وإلى موقع الحدث.







