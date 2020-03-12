أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس 12 -3-2020 .. فيديو

استعرض برنامج " 8 الصبح " المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الخميس 12-3- 2020، عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.





وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، الخميس 12 -3- 2020 في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.





واستعرض برنامج " 8 الصبح " على قناة "دي ام سى " أسعار الخضروات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.









أسعار الخضراوات اليوم في مصر:





البطاطس 4 جنيهات

الطماطم 4.5 جنيه

الخيار 5 جنيهات

الباذنجان 5 جنيهات