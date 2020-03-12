بسبب الأمطار.. مصرع شخص صعقا في الوادي الجديد

لقي شخص مصرعه منذ قليل بعد تعرضه لماس كهربائي بسبب الأمطار بإحدى قرى مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد .

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واستقبل مستشفي الخارجة العام بمحافظة الوادى الجديد صباح اليوم الخميس جثة أحد الأشخاص ويدعى ( هانى .هـ ) مقيم بقرية صنعاء بمركز الخارجة بعد اصابته بماس كهربائي نتيجة الامطار الكثيفة التى شهدتها مدينة الخارجة.

وشهدت محافظة الوادى الجديد صباح اليوم الخميس سقوط امطار كثيفة على عدد من المناطق بمدينة الخارجة فيما رفعت المحافظة حال الطوارئ القصوى .