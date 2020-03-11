صاحبه خايف عليه.. حمار بـ الكمامة خشية كورونا في قنا .. شاهد

رصدت كاميرا "صدى البلد" لقطة لمزارع من قنا، يرتدي كمامه لنفسه وصنع أخرى لحماره الذي يستخدمه في أغراضه المختلفة.





وأشار الحاج حسين عيسى، إلى أنه يخشى الإصابة بمرض كورونا لذلك قرر ارتداء كمامة من تصميمه، خوفًا من المرض الذي تفشي بصوره كبيرة في الكثير من البلاد.





وأضاف عيسى، بأنه صنع كمامة لحماره خوفًا عليه من الإصابة، خاصة وأنه يستعين به فى جميع أعماله، وهو ما يستدعي أن يحافظ عليه.





وكان حسين عيسي "مقيم بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص" قد تجول في شوارع القرية مرتديًا كمامه لنفسه و أخرى لحماره خوفًا من الإصابة بمرض كورونا.





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