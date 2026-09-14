إنجاز مصري جديد.. «أسرار المدينة الغارقة» و«100 يوم من حقيقة التراث» في نهائي جوائز ICOM 2026

في إنجاز جديد يعكس ما تشهده منظومة الاتصال في مجال التراث والمتاحف والوعي الأثري في وزارة السياحة والآثار من تطور، تم إدراج معرض «أسرار المدينة الغارقة»، الذي استضافه متحف الإسكندرية القومي، ضمن القائمة النهائية لجوائز اللجنة الدولية للاتصال والتسويق وإشراك الجمهور بالمجلس الدولي للمتاحف لعام 2026 (ICOM COMMS Awards 2026) في فئة أفضل حملة إعلامية لمكتب صحفي (Best Press Office Campaign)، كما تأهلت حملة «100 يوم من حقيقة التراث»، التي تنفذها الإدارة العامة للوعي الأثري بقطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، إلى القائمة النهائية للجائزة في فئة أفضل حملة رقمية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي (Best Digital or Social Media Campaign).

وتأتي هذه الجوائز التي تنظمها، اللجنة الدولية للاتصال والتسويق وإشراك الجمهور بالمجلس الدولي للمتاحف (ICOM COMMS) لعام 2026، للاحتفاء بالتميز والابتكار والإبداع والتميز الاستراتيجي في مجالات الاتصال المتحفي والتسويق والعلاقات الإعلامية وتعزيز التفاعل مع الجمهور على المستوى الدولي.

وقد جاء اختيار معرض «أسرار المدينة الغارقة» ضمن القائمة النهائية للجائزة، تقديرًا للاستراتيجية الإعلامية المصاحبة له، والتي نجحت في تقديم التراث الثقافي المصري المغمور بالمياه بصورة معاصرة وجذابة، وتحويل الاكتشافات الأثرية الغارقة إلى قصة متكاملة حظيت باهتمام عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية الكبرى، بما أسهم في التعريف بهذا الجانب الفريد من التراث المصري وإبراز جهود الدولة في الحفاظ عليه وصونه وإتاحته للجمهور، الأمر الذي ساهم في تمديد فترة المعرض ستة أشهر إضافية.

كما قدم المعرض تجربة متحفية متكاملة اعتمدت على السرد القصصي والأنشطة التعليمية والتفاعلية، وعززت الإتاحة لذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب بناء شراكات علمية ومجتمعية وإنشاء مكتبة عامة متخصصة في التراث الثقافي المغمور بالمياه، بما يعزز استدامة أثره الثقافي والمعرفي. وقد أهلت هذه العناصر مجتمعة المعرض ليكون ضمن ثلاث مشروعات وصلت إلى التصفيات النهائية في فئة «أفضل حملة إعلامية لمكتب صحفي» (Best Press Office Campaign).

أما حملة «100 يوم من حقيقة التراث»، فقد تأهلت ضمن أربعة مشروعات وصلت إلى القائمة النهائية للجائزة في فئة «أفضل حملة رقمية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي» (Best Digital or Social Media Campaign)، تقديرًا لنجاحها في مواجهة المعلومات التاريخية المضللة من خلال تقديم محتوى علمي مبسط وجذاب، وإشراك الجمهور في الحوار وتصحيح المفاهيم، مع الربط بين المحتوى الرقمي والمقتنيات المتحفية والأنشطة الميدانية.

كما تميزت الحملة باستمرارها على مدار 100 يوم متتالية، وتقديم محتوى متنوع ومتعدد اللغات، حقق نتائج رقمية موثقة ووصل إلى جمهور واسع، بما عزز دور المتاحف بوصفها مصدرًا موثوقًا للمعرفة، وقدم نموذجًا مستدامًا قابلًا للتطبيق في متاحف ودول أخرى.

وقد خضعت المشروعات المشاركة لعملية تحكيم وتقييم متخصصة من جانب اللجنة الدولية للاتصال والتسويق وإشراك الجمهور بالمجلس الدولي للمتاحف (ICOM COMMS)، استنادًا إلى مجموعة من المعايير، من بينها الابتكار والإبداع، والتميز الاستراتيجي، وجودة الاتصال، والتأثير الجماهيري، إلى جانب الحضور الإعلامي والتفاعل عبر المنصات الرقمية باعتبارهما من المؤشرات الداعمة لقياس الأثر الاتصالي للمشروعات.

وتتواصل حاليًا مرحلة التصويت، على أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال المؤتمر السنوي المشترك لـ ICOM COMMS وICOMON (اللجنة الدولية لمتاحف النقود والمصارف بالمجلس الدولي للمتاحف) لعام 2026، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2026 في مركز «Heureka Science Center» بمدينة فانتا في فنلندا.

وأكد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن وصول معرض «أسرار المدينة الغارقة» وحملة «100 يوم من حقيقة التراث» إلى القائمة النهائية لجوائز ICOM COMMS Awards 2026، يعكس ما توليه الوزارة من اهتمام بتطوير أدوات التفاعل مع الإعلام والجمهور، وتقديم التراث المصري بصورة مبتكرة تتناسب مع مختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن توظيف الأدوات الإعلامية والمنصات الرقمية يمثل أداة مهمة لتعزيز الوعي بالتراث المصري والتعريف به على المستويين المحلي والدولي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن اعتزازه بهذا التأهل، موضحًا واصفاً إياه بالتقدير للجهود المبذولة من فرق العمل بالمجلس في تطوير أساليب تقديم المحتوى الأثري بأسلوب إعلامي شيق ومتميز، وتعريف الجمهور به وتصحيح المعلومات الأثرية الغير صحيحة، ومؤكدًا على أن هذه المشاركات الدولية تسهم في إبراز ثراء وتنوع التراث المصري، والتعريف بجهود المجلس في الحفاظ عليه وإتاحته للجمهور بصورة أكثر تفاعلية.

كما دعا الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار كل مصري المشاركة في دعم المشروعين المؤهلين عبر التصويت على هذا الرابط https://museodata.typeform.com/votes

ومن جانبه، أكد الأستاذ أشرف القاضي مدير عام متحف الإسكندرية القومي، أن وصول معرض «أسرار المدينة الغارقة» إلى القائمة النهائية يمثل تقديرًا للجهود المبذولة في تحويل المعرض الأثري إلى تجربة اتصالية متكاملة، من خلال توظيف أدوات الاتصال المتحفي، والحملة الإعلامية للمكتب الصحفي، والشراكات المؤسسية، بما أسهم في الوصول بالتراث المصري إلى جمهور أوسع محليًا ودوليًا، وتسليط الضوء على أهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه وما تزخر به السواحل المصرية من آثار وشواهد تاريخية.

وأضاف أن المعرض ضم لأول مره 86 قطعة أثرية من مكتشفات المدن الغارقة في مصر، وبصفة أساسية من مدينتي كانوب وهيراكليون بخليج أبي قير، إلى جانب موقع الميناء الشرقي بالإسكندرية. وتعود القطع، في جانب منها، إلى العصر البطلمي، وتعكس جوانب متعددة من الحياة اليومية والممارسات الدينية والجنائزية، وهي نتاج أعمال بعثة المعهد الأوروبي للآثار البحرية (IEASM) بالتعاون مع الإدارة العامة للآثار الغارقة بالمجلس الأعلى للآثار. وجاء المعرض ضمن فعالية أوسع للتراث الثقافي المغمور بالمياه شهدتها محافظة الإسكندرية في 21 أغسطس 2025، وتضمنت، إلى جانب المعرض، انتشال أربعة قطع أثرية من مياه خليج أبي قير ونقلها إلى المسرح الروماني.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا كمال مدير عام الادارة العامة للوعي الأثري بوزارة السياحة والآثار، ان حملة «100 يوم من حقيقة التراث» قامت على تقديم محتوى يومي على مدار 100 يوم، يعتمد على أسلوب «معلومة في مواجهة خرافة»، بهدف تصحيح المفاهيم والمعلومات غير الدقيقة المرتبطة بالتراث والآثار، ومواجهة المعلومات المضللة، من خلال تقديم المعلومات الصحيحة للجمهور بأسلوب مبسط وجذاب.

وأضافت أن الحملة قدمت محتواها بسبع لغات، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الجمهور، وتعزيز نشر المعرفة المتعلقة بالتراث الثقافي، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للتوعية والتواصل مع الجمهور.