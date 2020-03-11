لدعم صغار المزارعين.. محافظ قنا يستقبل مدير برنامج الأغذية العالمي

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، منجستاب هايلي، مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، للتعرف على احتياجات المحافظة، وبحث سبل التعاون المشترك لدعم صغار المزارعين وتوحيد الحيازات الزراعية، بحضور السكرتير العام كمال شلبي، والدكتور وليد بريقع، المدير التنفيذي لمؤسسة النداء.





وبحسب بيان، الأربعاء، أكد منجستاب هايلي، بأن استراتيجية البرنامج في مصر خلال الخمس سنوات القادمة مبنية علي أولويات الحكومة المصرية وخطة مصر للتنمية المستدامة 2030 ، وتقوم الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية، المحور الأول متعلق بالحياة الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم" التغذية المدرسية والقروض المتناهية الصغر والحماية الاجتماعية " المحور الثاني هو العمل علي تحسين أحوال اللاجئين في مصر المحور الثالث هو تدخلات التغذية خاصة الأمهات الحوامل والأطفال الأصغر من سنتين بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والتموين والتجاره الداخلية، المحور الرابع هو دعم صغار المزارعين وتوحيد الحيازات الزراعية ، المحور الخامس هو دعم دول الجنوب وبناء نظم معلومات.

وقال هايلي، إننا "نسعي إلي زيادة دعم صغار المزارعين في محافظات جنوب الصعيد وبصفة خاصة محافظة قنا، حيث نعمل بالتعاون مع وزارتىّ الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والري علي توحيد الحيازات بين المزارعين لزيادة انتاجيتها من المحاصيل المختلفة خاصة محصول القمح وهو من المحاصيل التي تسعي الحكومة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها".





وأوضح هايلى، بأن استراتيجية البرنامج تقوم على تغيير الحياة الاجتماعية للمزارعين في القري المستهدفة، حيث استفاد عدد من صغار المزارعين في 5 مراكز بالمحافظة من خدمات برنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلي تقديم دعم اضافي لهم متمثل في قروض متناهية الصغر لإقامة مشروعات انتاج حيواني وداجني، كما يستفيد عدد من السيدات الحوامل والمرضعات و أطفالهن من تقديم رعاية صحية شهرية وحصص غذائية إضافية.





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