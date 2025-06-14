أحمد حسن: الشئون القانونية بالزمالك تحدد الأربعاء موعدا للتحقيق مع أحمد حمدي

كشف الإعلامي أحمد حسن موعد تحقيق الشئون القانونية بالزمالك مع اللاعب أحمد حمدي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"الشئون القانونية بالزمالك تحدد الأربعاء المقبل موعدا للتحقيق مع أحمد حمدي".

تصاعدت وتيرة الخلاف بين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد حمدي، وإدارة النادي، بعدما لجأ اللاعب إلى حسابه الشخصي على إنستغرام للإشارة إلى مشكلة تتعلق بتكاليف علاجه.

هذه الأزمة ألقت بظلالها على مستقبل اللاعب داخل القلعة البيضاء، في ظل حالة من الترقب تسود الأوساط الرياضية.

وبدأت الأزمة عندما تمسك أحمد حمدي بالسفر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية إضافية، بهدف التأكد من سلامته الكاملة بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي في مايو 2024. هذه الإصابة، التي لحقت به خلال نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي، استدعت حينها إجراء جراحة عاجلة في ألمانيا.

بعد مرور عام كامل على علاجه، رغب اللاعب في العودة إلى ألمانيا للاطمئنان على إصابته، وهو ما أدى إلى نشوب الخلاف مع النادي، ودفعه لكشف الأزمة علنًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي رغم سفره.

تكاليف السفر وتأخر التحويلات

كشفت تقارير،" أن النادي تكفل بتكاليف السفر الحالي لأحمد حمدي إلى ألمانيا بقيمة 1700 يورو، وتم تحويل المبلغ لحساب اللاعب.

وترجع الأزمة لتأخر وصول المبلغ لحساب اللاعب الأمر الذي دفعه لنشر تصريحاته عبر إنستجرام.