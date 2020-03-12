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حوادث

مباحث تموين القاهرة تضبط طن لحوم فاسدة بالسلام

الخميس 12/مارس/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
تمكن ضباط مباحث إدارة التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن ثلاجة للمجمدات بمدينة السلام لإدارته الثلاجة بدون ترخيص. 

وتبين حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم , دواجن " مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على طن ( لحوم، كبدة، دهون، هياكل دواجن) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
مباحث تموين القاهرة تضبط طن لحوم فاسدة بالسلام
مباحث تموين القاهرة تضبط طن لحوم فاسدة بالسلام
مباحث تموين القاهرة تضبط طن لحوم فاسدة بالسلام
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