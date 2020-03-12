سامبدوريا الإيطالي يعلن إصابة مهاجمه بفيروس كورونا





ونشر النادي الإيطالي بيانًأ أكد فيه إيجابية فحص الكشف عن كورونا والذي خضع له اللاعب، ليتم الإعلان عن إصابته بالفيروس، ليصبح ثاني لاعب في الدوري الإيطالي.





وسيخضع النادي الإيطالي للعزل الطبي لمدة أسبوعين، لبيان ما إذا كانت العدوى انتشرت لزملائه في الفريق أم لا.





يذكر أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي قد أعلن منذ قليل ظهور أعراض فيروس كورونا على 3 من لاعبي فريق كرة القدم.





وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس، عن إيقاف جميع نشاطاته في مختلف الألعاب، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا جاء فيه: "لن يتم لعب المباريات التي كانت مقررة لهذا اليوم وغدًا، وهي مباراة فريق كرة السلة في الدوري الأوروبي، ومباراة فريق كرة القدم في الدوري الإسباني أمام إيبار".

وأضاف: "وعليه، يقرر النادي إغلاق للمرافق الرياضية ويوصى أيضًا بأن يظل جميع الأشخاص في فريق ريال مدريد الذين يقدمون خدماتهم في مدينة ريال مدريد تحت الحجر الصحي".

وأعلن النادي في البيان إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"

وكان نادي يوفنتوس أعلن إصابة لاعبه دانيال روجاني بفيروس كورونا، وهو الذي كان متواجدًا في مباراة فريقه أمام إنتر في الدوري الإيطالي، لتشير بعض التقارير الصحفية إلى أنه سيتم فرض عزل طبي والكشف على لاعبي الفريقين.

يذكر أنه تم تعليق جميع الأنشطة الرياضية في إيطاليا، حتى مطلع شهر إبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن القرار كان يسمح للفرق في المشاركة في المنافسات الدولية.

أعلن نادي سامبدوريا، اليوم الخميس، عن إصابة لاعبه مانولو جاباديني بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".