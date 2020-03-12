AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سامبدوريا الإيطالي يعلن إصابة مهاجمه بفيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 04:44 م
جاباديني
جاباديني
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن نادي سامبدوريا، اليوم الخميس، عن إصابة لاعبه مانولو جاباديني بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر النادي الإيطالي بيانًأ أكد فيه إيجابية فحص الكشف عن كورونا والذي خضع له اللاعب، ليتم الإعلان عن إصابته بالفيروس، ليصبح ثاني لاعب في الدوري الإيطالي.

وسيخضع النادي الإيطالي للعزل الطبي لمدة أسبوعين، لبيان ما إذا كانت العدوى انتشرت لزملائه في الفريق أم لا.

يذكر أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي قد أعلن منذ قليل ظهور أعراض فيروس كورونا على 3 من لاعبي فريق كرة القدم.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس، عن إيقاف جميع نشاطاته في مختلف الألعاب، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا جاء فيه: "لن يتم لعب المباريات التي كانت مقررة لهذا اليوم وغدًا، وهي مباراة فريق كرة السلة في الدوري الأوروبي، ومباراة فريق كرة القدم في الدوري الإسباني أمام إيبار".

وأضاف: "وعليه، يقرر النادي إغلاق للمرافق الرياضية ويوصى أيضًا بأن يظل جميع الأشخاص في فريق ريال مدريد الذين يقدمون خدماتهم في مدينة ريال مدريد تحت الحجر الصحي".

وأعلن النادي في البيان إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"

وكان نادي يوفنتوس أعلن إصابة لاعبه دانيال روجاني بفيروس كورونا، وهو الذي كان متواجدًا في مباراة فريقه أمام إنتر في الدوري الإيطالي، لتشير بعض التقارير الصحفية إلى أنه سيتم فرض عزل طبي والكشف على لاعبي الفريقين.

يذكر أنه تم تعليق جميع الأنشطة الرياضية في إيطاليا، حتى مطلع شهر إبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن القرار كان يسمح للفرق في المشاركة في المنافسات الدولية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقارير: ريال مدريد لن يغادر إسبانيا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بسبب كورونا

إنتر الإيطالي يعلن وقف كل نشاطاته بسبب فيروس كورونا

ريال مدريد يسجل أول إصابة بفيروس كورونا

إيقاف الدوري الإسباني بسبب فيروس كورونا

ريال مدريد يعلن إغلاق النادي وإيقاف نشاطاته بسبب فيروس كورونا

فريق ريال مدريد يدخل الحجر الصحي بعد اكتشاف حالة إصابة بكورونا في النادي

ترشيحاتنا

والد نسيم حبتور يعلن مكافأة خيالية لمن يدلي بمعلومات عن ابنه.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. إيقاف دوري أبطال أوروبا

مفاجأة مدوية.. حكم الـVAR لم يحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي أمام سموحة

شبح التأجيل يهدد مباراة الأهلي وإنبي.. تفاصيل

رئيس الوزراء من غرفة عمليات الحكومة: تأثير التغيرات المناخية بدأ يظهر

الصين تعلن موعد انتهاء فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها

من سرطان الثدي لـ كورونا.. محطات مؤلمة في حياة زوجة توم هانكس

بعد إعلان إصابتهما بـ كورونا.. 20 صورة تجسد قصة حب توم هانكس وزوجته