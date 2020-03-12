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أخبار العالم

هكذا أمرني ترامب.. وزير الدفاع الأمريكي يعلق على حادث معسكر التاجي في العراق

الخميس 12/مارس/2020 - 06:07 م
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
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القسم الخارجي
أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي العسكرية في العراق نفّذته ميليشيات موالية لإيران.


ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد إسبر، اليوم الخميس، في مؤتمر مشترك مع رئيس هيئة الأركان، أن الهجوم على قاعدة التاجي العسكرية في العراق كان بكل وضوح يستهدف التحالف الدولي والقوات المتحالفة معه.


وأشار إلى أن التحالف الدولي لن يقبل بهجمات ضد شعوبه وكل الخيارات مطروحة على الطاولة، لافتا إلى أنهم يعملون مع شركائها لتقديم منفّذي هجوم التاجي للعدالة. 


واستطرد أن الرد على الهجوم ضد معسكر التاجي سوف يستهدف المجموعة التي نفذته، مؤكدا أنه تحدث إلى ترامب وأعطاه تفويضا كاملًا للتعامل مع الحادث.


فيما أوضح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، أن واشنطن تعلم الجهة المسؤولة عن هجوم التاجي.


وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أن 3 من أفراد قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش لقوا مصرعهم نتيجة القصف، مضيفة أن "18 صاروخ كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي في العراق".


وذكر الجيش العراقي في وقت سابق أن 15 من صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة عسكرية عراقية قرب بغداد تؤوي جنودا أمريكيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أمريكية عسكرية في العراق منذ أواخر أكتوبر.


وأكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، فتح تحقيق كبير لمعرفة المسئولين عن الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي.


ولفتت القيادة في العراق إلى أنه سيتم محاسبة المسئولين عن الهجوم على قاعدة التاجي مهما كانت شخصياتهم.
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