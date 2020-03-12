هكذا أمرني ترامب.. وزير الدفاع الأمريكي يعلق على حادث معسكر التاجي في العراق

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي العسكرية في العراق نفّذته ميليشيات موالية لإيران.









ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد إسبر، اليوم الخميس، في مؤتمر مشترك مع رئيس هيئة الأركان، أن الهجوم على قاعدة التاجي العسكرية في العراق كان بكل وضوح يستهدف التحالف الدولي والقوات المتحالفة معه.









وأشار إلى أن التحالف الدولي لن يقبل بهجمات ضد شعوبه وكل الخيارات مطروحة على الطاولة، لافتا إلى أنهم يعملون مع شركائها لتقديم منفّذي هجوم التاجي للعدالة.









واستطرد أن الرد على الهجوم ضد معسكر التاجي سوف يستهدف المجموعة التي نفذته، مؤكدا أنه تحدث إلى ترامب وأعطاه تفويضا كاملًا للتعامل مع الحادث.









فيما أوضح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، أن واشنطن تعلم الجهة المسؤولة عن هجوم التاجي.







