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أخبار البلد

بعد انقطاعها بسبب انهيار أبراج.. عودة الكهرباء إلى محافظة الوادى الجديد

الخميس 12/مارس/2020 - 06:12 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن عودة التيار الكهربائى لمحافظة الوادى الجديد بعد انقطاعها بسبب انهيار بعض الأبراج لسوء الطقس


وقالت الوزارة فى بيان لها، إنه فى الساعه الخامسة وبعد مجهودات متواصلة تم إعادة تغذية ابوطرطور وبلاط (الوادى الجديد )عن طريق خط بلاط / شرق العوينات جهد ٢٢٠.

وعلى الفور قامت شركة التوزيع بعمل اللازم نحو إعادة التيار الكهربى لكل المناطق المتأثرة بانقطاع التغذية الكهربية فى كل من الداخلة والخارجة وبلاط باريس وشرق العوينات  التابعة لمحافظة الوادى الجديد.

وأوضحت الوزارة أنه متبقى بعض الأماكن المتفرقة على ضواحى مدينة باريس وتستمر الجهود لإعادة التيار الكهربى سريعا لهامع العلم بأنه تم الدفع بعدد من ماكينات الطواري لتغذيه الاحمال المفصوله بقرى باريس لحين الإصلاح.


يذكر أن  وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أعلنت  حدث التواء فى  ٧ أبراج جهد٢٢٠ ك٠ ف٠ على خط نجع حمادى/ أبو طرطور الذى يبلغ طوله287 كم الذى يغذى الوادى الجديد وذلك من برج رقم287 إلى برج رقم293 مما أدى إلى إنقطاع التغذية الكهربية لمحافظة الوادى الجديد.
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